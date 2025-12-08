«Les branques no s'obren així»: el truc per aconseguir un arbre de Nadal de revista

Col·locar l’arbre de Nadal és un dels rituals més esperats del desembre. Però, per molt il·lusionats que estiguem, el resultat no sempre és el desitjat: arbres que semblen prims, buits massa visibles o branques que no acaben d’omplir l’espai. Sovint, però, el problema no és l’arbre en si, sinó la manera com obrim i orientem les branques.
Una treballadora de la botiga de decoració Almacén Casa Viva ha compartit un vídeo que ja acumula milers de reproduccions, revelant un truc senzill però molt efectiu per aconseguir un arbre més ple, equilibrat i natural. El millor de tot: no cal cap material extra, només paciència i uns minuts per preparar cada branca abans de col·locar-la.
El primer pas s’ha de fer abans d’encaixar la branca al tronc principal. Segons la treballadora, cal agafar-la amb la mateixa orientació en què quedarà i desplegar les seves ramificacions cap als costats i lleugerament cap amunt. Evita dirigir-les cap avall, ja que això aplana el conjunt i redueix visualment el volum de l’arbre artificial.
Després, recomana un gest molt simple que aporta naturalitat: col·locar quatre dits per damunt de la branca i un per sota per fer un doblec suau a la punta. Aquesta lleugera curvatura evita que la branca quedi rígida i ajuda a omplir els buits, fent que l’arbre sembli més real i equilibrat.
Aquest petit detall no només millora l’efecte visual, sinó que facilita molt la decoració posterior. Amb branques ben obertes i orientades, llums, boles i adorns queden millor distribuïts i no cauen cap endavant.
Com mantenir l’arbre impecable durant totes les festes
Segons la botiga britànica de decoració Marco Paul, per conservar les branques en el seu lloc fins a Reis, és clau que l’arbre estigui sobre una base estable i sòlida. També aconsellen repartir els ornaments de manera equilibrada i evitar carregar les puntes amb peces pesades, que amb els dies poden deformar la branca.
Finalment, recomanen revisar l’estructura de tant en tant i reajustar les branques que s’hagin mogut, especialment després d’afegir nous adorns o si l’arbre ha estat manipulat. Amb aquests senzills consells, qualsevol arbre artificial pot passar de “correcte” a “de revista” sense complicacions.
Com col·locar els llums perquè l’arbre llueixi uniforme
Un cop les branques estan ben obertes, col·locar els llums correctament marca la diferència. El truc és començar des del tronc central i anar fent ziga-zaga cap a les puntes de les branques, cobrint tota la superfície de manera uniforme. Així s’eviten zones massa il·luminades i altres massa fosques. També és recomanable provar l’arbre encès abans de penjar tots els ornaments, per assegurar-se que la llum es reparteix bé i que cap branca queda massa carregada.