Sis pobles catalans competeixen per ser el millor de l'agost a «National Geographic»

Catalunya compta amb centenars de pobles i cadascun té el seu encant particular. Amb l'arribada de l'estiu, moltes persones opten per refugiar-se en les zones més altes del país, però moltes d'altres aprofiten les altes temperatures per visitar platges i pobles mariners.

Precisament, National Geographic ha posat el punt de mira en el litoral català per triar el millor poble per visitar a l'agost. En aquest sentit, ha nomenat sis municipis des d'on es pot "sentir l'ànima del Mediterrani" i que són un refugi per desconnectar. Concretament, la revista destaca les "postals de color salmó", els arrossos a la vora del mar, el gelat de la tarda o "la nota del mar" a la pell com a arguments per enamorar-se d'aquests pobles.

Calella de Palafrugell

El primer dels candidats és Calella de Palafrugell, un poble que "sembla tret de les primeres postals que exportaven una imatge idíl·lica de la Costa Brava per tot el món". La revista recull les seves barques amarrades i les eines de pesca sobre la sorra, recordant els orígens del barri de pescadors, amb casetes a primera línia de costa protegides per l'església de Sant Pere.

Cadaqués

En la tria tampoc hi falta Cadaqués, amagat entre les muntanyes del Cap de Creus. National Geographic destaca el color blanc del municipi, que "fa tancar els ulls per no encegar-se quan surt el sol a l'estiu", i també recorda que Portlligat va ser el lloc d'inspiració per a Salvador Dalí. La revista també parla de l'església de Santa Maria i dels carrers empedrats a la zona antiga, tot i que recorda l'alta afluència de turistes com a nota negativa.

Sitges

Baixant cap al Garraf, la tercera candidata és Sitges. La publicació especialitzada en viatges parla d'un "univers complet" que transcendeix la definició de poble mariner: "Un lloc on la bohèmia històrica conviu amb el toc de glamur contemporani sense perdre l'autenticitat mediterrània". El centre històric, l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla o les petites platges urbanes són alguns dels arguments a favor.

Tossa de Mar

Per trobar el quart candidat cal anar a Tossa de Mar. National Geographic recorda que és l'únic poble mediterrani que conserva intacte el seu castell medieval, que data del segle XIII. A banda, la revista també destaca la Vila Vella, "un laberint de pedra i nostàlgia", a més de la Platja Gran que permet banyar-se al costat de les torres medievals. El Passeig de Mar i les cales amagades també són encants de la població.

Altafulla

La Costa Daurada tampoc podia faltar a la tria. El cinquè candidat és Altafulla, amb un dels barris antics més especials de la demarcació de Tarragona. La publicació destaca espais com la Vila Closa o el Castell de Montserrat, a més dels carrers empedrats que porten cap a l'església de Sant Martí. Tampoc s'oblida la part més marinera, amb el passeig marítim i la platja de sorra fina i daurada.

L'Ametlla de Mar

Les candidatures de National Geographic les tanca l'Ametlla de Mar. Una vila marinera que, segons la publicació, permet allunyar-se del bullici turístic d'altres pobles més concorreguts. National Geographic recorda els més de vint quilòmetres de litoral del municipi, on es poden trobar platges com la de l'Illot, la de Cala Moros o la de l'Àliga. La revista també fa referència a les cases blanques, al port i a la gastronomia local.