Catalunya és un dels llocs amb la millor gastronomia del món i els rànquings internacionals així ho demostren. Només cal recordar els reconeixements que han rebut el Disfrutar o els germans Roca. I no només és l'alta cuina la que té prestigi a tot el món, sinó que molts restaurants del país destaquen per la qualitat i el sabor del seu menjar.

Així doncs, es fa difícil saber quin és el poble de Catalunya on es menja millor, però la revista National Geographic vol aportar el seu granet de sorra i ho té molt clar: Cadaqués. La prestigiosa revista de viatges creu que hi ha més vida "més enllà de Dalí i les fotos d'Instagram". Per això, reivindica el potencial gastronòmic d'una de les ciutats més visitades de la Costa Brava.

Més enllà de la postal: el gust autèntic de Cadaqués

Dir quin és el poble on es menja millor a Catalunya és jugar amb foc. La cuina catalana és tan diversa i rica, que qualsevol elecció deixa fora llocs amb molt a dir. Ara bé, quan National Geographic s’hi posa i apunta directament cap a Cadaqués, la cosa canvia. I és que aquesta revista no acostuma a parlar per parlar.

Segons expliquen, a Cadaqués no tot gira al voltant de Dalí o de les fotos boniques a Instagram. El poble, amagat entre muntanyes i banyat pel Mediterrani, té una escena gastronòmica que va molt més enllà de la imatge de postal. Aquí, la cuina té gust de mar, de temps i de calma. I això es nota tant en els plats com en la manera de servir-los.

Un dels llocs que destaquen és Martín Faixó, un celler i restaurant on no hi ha pressa. El menjar es combina amb el vi, però sobretot amb el paisatge i el silenci. Res de pretensions ni modes absurdes: es tracta de gaudir. També parlen de Casa Anita, un d’aquells clàssics que no volen ser altra cosa que el que són: cuina senzilla, producte fresc i un tracte proper. Un d’aquells llocs on sembla que el temps s’aturi.

I després hi ha Compartir, el primer projecte dels mateixos cuiners que anys més tard farien història amb Disfrutar a Barcelona. El restaurant va néixer a Cadaqués l’any 2012, quan encara ningú no sabia que serien considerats els millors del món. I malgrat els èxits, el Compartir manté aquell esperit original: plats pensats per ser compartits, amb sabors que remeten al mar, al territori i a aquella manera de cuinar amb ànima que tant costa trobar.

Al final, la tria de National Geographic no fa més que posar paraules a una sensació que molts ja tenen quan trepitgen el poble: a Cadaqués, el menjar no és només bo —és honest, tranquil i coherent amb l’entorn. Una cuina que no busca cridar l’atenció, però que s’hi guanya el paladar de qui la prova.