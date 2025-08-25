Juanjo Jiménez, mecànic: «No poseu l'aire condicionat del cotxe al màxim, refresca més amb aquest truc»

L'interior dels vehicles és un dels espais més perillosos durant l'estiu, ja que absorbeix la calor molt ràpidament i es converteix en un forn letal. En aquest sentit, cada any es produeixen morts accidentals per oblits d'infants, persones vulnerables o animals a dins dels cotxes.
Si bé, els efectes més freqüents no són tan greus. Un exemple és el retorn al vehicle després de deixar-lo aparcat a l'aire lliure. És aquí on la majoria de persones comet un error que dificulta la tasca de fer baixar la temperatura interior: posar l'aire condicionat al màxim.
Així ho assegura el mecànic Juanjo Jiménez que, en un vídeo a les seves xarxes socials, ha explicat que no és una pràctica òptima i que hi ha una manera de millorar el rendiment del sistema de refrigeració sense gastar tanta energia. El primer pas és programar l'aire condicionat a la temperatura més baixa possible, que acostuma a oscil·lar els 10 graus positius.
En aquest primer moment, sí que cal posar l'aire a màxima potència, però passats uns minuts ja es pot abaixar la intensitat. "D'aquesta manera, l'aire calent de l'exterior està més estona en l'evaporador del cotxe on neix el fred i es refreda més", revela Jiménez. Així, si es deixa l'aire a mitja potència, es poden aconseguir tres graus més de refrigeració, assegura.
L'error comú a l'hora d'engegar el cotxe que pot costar 5.000 euros
De la mateixa manera que és important decidir-se a l'hora de comprar un cotxe, també és important garantir el manteniment adequat del vehicle. És en aquest sentit que un altre mecànic subratlla un error aparentment inofensiu i que pot costar una reparació que arriba fins als 5.000 euros. Tal com explica el taller @auto.carrascosa a TikTok, arrancar el cotxe en fred i iniciar immediatament la marxa és una errada que pot reduir considerablement la vida útil del motor.
La clau del problema és que, quan això es fa, el motor no compta amb prou lubricació i d'aquesta manera només es fa que augmentar el risc de patir danys interns. A l'hora d'encendre el motor, l'oli encara no ha arribat de manera uniforme a totes les peces i, si s'accelera massa ràpid, components clau no compten amb la protecció necessària i es genera fricció. La solució, doncs, és molt simple: només cal esperar entre 30 i 40 segons abans d'iniciar la marxa per començar a accelerar.
Evita aquest error freqüent quan posis gasolina
Un altre error molt estès és dipositar una mica més de gasolina quan el sortidor es desconnecta perquè detecta que el tanc està ple. Això passa gràcies a una vàlvula de seguretat que evita sobrepassar la capacitat del tanc. El fet és que hi ha qui encara posa una mica més de gasolina per aprofitar. El que no saben és que no és útil, ja que aquest líquid extra va a parar al filtre de carbó i pot arribar a danyar-lo, augmentant les emissions del vehicle i perjudicant el seu rendiment.