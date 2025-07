Evita aquest error freqüent quan posis gasolina: estàs llençant els diners i pots avariar el cotxe

La pandèmia de la Covid va deixar el preu de la gasolina en mínims històrics, però la represa de la normalitat i les tensions internacionals, sobretot amb la guerra a Ucraïna i el bloqueig al comerç amb Rússia, va provocar un repunt que ara sembla estabilitzat. Sigui com sigui, la gasolina i el dièsel són més cars que fa una dècada i tenen un gran pes en la inflació que viu el món occidental.

Si bé, convé evitar algunes pràctiques per estalviar diners, ja que poden ser contraproduents i, a més, provocar avaries als vehicles. És el cas de la pràctica estesa de dipositar una mica més de gasolina quan el sortidor es desconnecta perquè detecta que el tanc està ple.

Això passa gràcies a una vàlvula de seguretat que evita sobrepassar la capacitat del tanc. El fet és que hi ha qui encara posa una mica més de gasolina per aprofitar. El que no saben és que no és útil, ja que aquest líquid extra va a parar al filtre de carbó i pot arribar a danyar-lo, augmentant les emissions del vehicle i perjudicant el seu rendiment.

Altres hàbits de proveïment que convé evitar per mantenir el vehicle en bon estat

A banda de no forçar el tanc un cop el sortidor es desconnecta, hi ha altres pràctiques habituals que poden comprometre la mecànica del cotxe i encarir el manteniment a la llarga. Una d’elles és circular habitualment amb el dipòsit gairebé buit. Això pot provocar que el sistema de combustible aspiri les impureses que s’acumulen al fons del tanc, amb el risc d’embrutar injectors o obstruir filtres.

També cal evitar fer servir carburants de baixa qualitat, especialment en motors dièsel més moderns, que són molt sensibles a la composició del combustible. Finalment, és recomanable no omplir el dipòsit just després que la benzinera hagi rebut subministrament, ja que durant el reompliment és habitual que les partícules en suspensió s’aixequin i es puguin colar al tanc.

Adoptar hàbits de proveïment de carburant responsables pot contribuir a allargar la vida del vehicle, reduir les emissions contaminants i evitar visites innecessàries al taller.