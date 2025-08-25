Els plats que has d'evitar en un restaurant: «Pagues una dinerada per les sobres del dia anterior»

Encara que menjar en un restaurant pot semblar una cita perfecta, quan es tracta dels plats que demanes hi ha algunes coses que hauries de saber abans. Segons una tiktoker anomenada @juliabesz.bloommoneying, hi ha precaucions alimentàries que no es tenen en compte i que hauries de saber quan vas a un restaurant i que ella ha pogut conèixer gràcies als consells que li ha revelat una amiga seva que és propietària d'un restaurant.
@juliabesz.bloommoneying
♬ original sound - juliabesz.bloommoneying
No confiar en els suggeriments
En primer lloc, ens avisa que cal desconfiar dels suggeriments fora de carta, sobretot si es tracta de productes fora de temporada. "Sona inofensiu, però en el sector sovint significa 'coses que hem de gastar abans que es facin malbé'", explica la tiktoker a partir del que li ha comentat la seva amiga.
"La salsa emmascara l'edat, la guarnició et distreu i, quan acabes, bàsicament has pagat una dinerada per les sobres del dia anterior", prossegueix la creadora de contingut.
Buscar el marisc a la costa
També recomana que, si vols menjar marisc, tries un restaurant que estigui ubicat a prop de la costa, ja que d'altra manera, hi ha més risc que el producte no estigui fresc i que pugui contindre bacteris propis del trencament del cicle de refrigeració o per una mala conservació del peix.
El gel pot estar brut
El tercer consell afecta també bars i cafeteries i té a veure amb el gel. La noia explica que en els bars amb molts clients la màquina de gel no es neteja sovint o, almenys, no tant com deuria. "Bàsicament, estàs bevent una placa de Petri freda", diu la creadora de contingut.
La carn en mal estat
Finalment, la influenciadora alerta sobre el pollastre, ja que si no es cuina bé, pot causar intoxicació per salmonel·la. Però fins i tot quan està cuinat, el pollastre que es deixa fora en els restaurants tipus bufet o de menjar lliure proporciona un "brou de cultiu perfecte per als bacteris" si es col·loca sota escalfadors i en "llocs de gran volum".