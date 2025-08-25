Alerta alimentària en unes galetes molt conegudes per presència de metalls

Alerta alimentària de rellevància, ja que afecta una marca de galetes molt popular als supermercats. Mondelēz International ha informat Facua de la retirada de manera preventiva d'un lot de galetes "Fontaneda Pim's Naranja" després d'identificar la possibilitat que certes unitats comptessin amb la presència de partícules metàl·liques.
Les galetes afectades formen part del lot OHT1153212, amb una data de consum preferent del 30 d'abril del 2026 i un codi de barres amb els números 7622201639815. El fabricant apunta que la situació afecta només aquest lot, i que la resta de productes d'aquestes galetes i de tots les de la marca Fontaneda no es troben implicats en l'alerta.
En tot cas, i d'acord amb la política d'empresa de prioritzar la seguretat dels consumidors, s'han pres les mesures de prevenció necessàries. La marca s'ha coordinat amb les autoritats i ha demanat la retirada preventiva de totes les galetes d'aquest lot, si bé la resta es continuen venent perquè no contenen fragments metàl·lics.
Ara bé, si es té algun paquet de galetes que pertanyi al lot cal abstenir-se de consumir-lo. En paral·lel, si algun consumidor vol procedir a la devolució de l'article o resoldre qualsevol dubte, la companyia ha posat a disposició el servei d'atenció al consumidor amb el telèfon 900 963 248 o es pot contactar a través del formulari de la web.