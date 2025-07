L’escapada perfecta si vius a Catalunya i busques silenci, ombra i aigua cristal·lina

Per a molts, l'estiu és una època de festa, platja, disbauxa, viatges i multituds. Si bé, pels qui prefereixin desconnectar sense marxar lluny de casa, troben l'opció ideal en un indret a Catalunya. En una situació privilegiada entre cingleres, ofereix passatges naturals i activitats diverses per a tots els públics, així com un mirador natural.

Es tracta del Pantà de Siurana, al Priorat, on les muntanyes del Montsant abracen de 12 hectòmetres cúbics i una reclosa de 63 metres d'alçada i el poble amb el mateix nom el vigila des de dalt. L'orografia de la zona fa que es puguin fer des d'excursions i passejades fins a piragüisme i caiac, passant per banys a gorgs i tolls com ara el del Forn, el de la Palla i el de la Cinteta.

Excursions a Siurana

Pel que fa a les caminades, és especialment recomanable vorejar el pantà des de la zona de la presa i seguir el riu Siurana aigua amunt. Durant aquest recorregut, es troben diversos tolls perfectes per al bany. I, per als més valents, es pot continuar fins al poble de Siurana, un dels pobles medievals més encantadors de Catalunya, amb un camí empinat i exigent.

L'esforç, però, té recompensa, ja que en aquest recorregut entre els tolls i el poble hi ha el mirador natural de la Trona. Des d'allà, es pot contemplar la immensitat del pantà i les muntanyes del Montsant, així com seure i relaxar-se amb el so de l'aigua i la natura.

Activitats aquàtiques a Siurana

L'empresa Canoa Kayak és l'encarregada d'explotar el pantà per fer activitats d'aigua com piragüisme i caiac. Les aigües de l'embassament són molt tranquil·les, la qual cosa les fa ideals per remar i passar una estona divertida. Hi ha instructors que supervisen i donen les nocions bàsiques i necessàries, però la dificultat és molt baixa.

Altres activitats

Més enllà d'això, el Pantà de Siurana disposa de terrasses amb taules de pícnic i cadires a l'ombra, així com servei de refrescos i xips, vestidors, lavabos i taquilles. Des del 19 de juny, està obert cada dia entre les 10:00 hores i les 19:00 hores i s'hi pot accedir per carretera.