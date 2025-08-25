Dues platges dels Països Catalans, entre les 10 més massificades del món

El tipus de vacances d'estiu per excel·lència és el de sol i platja i, tot i que Europa és un continent molt ric pel que fa a les costes, la majoria de turistes s'acaben concentrant en poques regions. No és difícil fer-se una idea de quines són les més massificades, però un estudi del portal de guies i serveis digitals Cloudwards ha aportat les xifres que permeten classificar de manera concreta les platges amb més persones per metre quadrat durant la temporada alta.
Per fer-ho, els autors s'han basat en les ressenyes d'una de les principals plataformes de referència de puntuació d'hotels, restaurants i destinacions turístiques: TripAdvisor. I és que el nombre de puntuacions i comentaris que els visitants deixen sobre cada platja permet extrapolar quines atrauen més persones. Això, tenint en compte les seves dimensions.
En aquest sentit, hi ha dues regions que destaquen per sobre la resta pel que fa a les platges més massificades. Són l'illa italiana de Sardenya i les Illes Balears. Les dues primeres són a Sardenya, que en té una tercera; mentre que dues més són a les Balears.
Pel que fa a aquestes segones, les platges més massificades són la cala Comte (5a), a Eivissa; i la platja de Muro (10a), a Mallorca. A 15 minuts en cotxe des de Sant Antoni, la cala Comte destaca pel paisatge, les aigües cristal·lines i la fauna marina, pel qual és molt recomanable fer esnòrquel. El problema és que si no s'arriba a primera hora o es va a la tarda, és molt difícil posar la tovallola. Al seu torn, la platja de Muro es caracteritza per ser paradisíaca i pels múltiples practicants de surf, windsurf i padelsurf que la visiten. El problema, però, és el mateix que amb la cala Comte.
Més enllà d'aquestes, el top 10 està conformat per la Pelosa (Sardenya), Spiaggia La Cinta (Sardenya), Praia da Falésia (Algarve, Portugal), Poipu Beach Park (Hawaii, Estats Units), Konnos Bay (Xipre), Platja de la Concha (País Basc) i Spiaggia La Cinta (Sardenya). Totes són grans destinacions per gaudir de platges d'ensomni, però, si hi ha la possibilitat, convé visitar-les fora de la temporada turística més alta.