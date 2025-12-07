Caminar no és la millor activitat per fer a partir dels 60 anys: aquest és l'exercici ideal segons els experts

Arribar als 60 anys i notar que apareixen els problemes de salut i de mobilitat típics de l'edat et fa replantejar alguns canvis importants. L'esporta a partir d'aquesta edat continua sent tant o més important com als 20 anys, ja que és essencial per enfortir els músculs i ossos i millorar la circulació.
Una de les maneres més senzilles d’introduir moviment en el dia a dia, sobretot a partir dels 60 anys, és incorporar-hi exercicis no molt extrems, lleugers i que es puguin realitzar el dia a dia a espais còmodes i no perillosos. És per això que, un dels exercicis ideals que tots els experts recomanen, és sortir a caminar tots els dies, però la realitat és que existeix un exercici molt més adequat per fer a aquestes edats que ajuda a millorar molt més la musculatura, la postura i a prevenir el dolor.
L'exercici ideal a partir dels 60 anys
D'una banda, és veritat que sortir a caminar és una molt bona opció per a les persones majors que no volen anar a un gimnàs. Aquesta pràctica és accessible per a tothom i no requereix material específic i, a més, provocar millores importants en la salut. Cal remarcar, però, que caminar a pas normal no aporta els mateixos beneficis que sortir a caminar amb una intensitat i ritme més forts.
De fet, d'aquesta manera, les millores en la salut són més notables sempre que fem la caminada mantenint una postura recta, mirant endavant, relaxant espatlles i coll, i acompanyant el pas amb un balanceig natural dels braços per exercitar tota la musculatura.
Entre els avantatges d’aquesta activitat hi trobem un augment de la flexibilitat de les cames, una capacitat més elevada de resistència i un consum calòric notable. A més, pot ajudar a retardar l’aparició de la diabetis, alleujar dolors articulars i musculars, enfortir l’esquelet i contribuir a gestionar millor l’estrès, el descans nocturn i fins i tot el trànsit intestinal.
Però existeix altre tipus d'exercici que és molt més beneficiós per a la salut i també es pot realitzar a casa a partir dels 60 són els exercicis de força. L’envelliment provoca pèrdua de massa muscular i fragilitat òssia, un efecte accentuat en dones després de la menopausa, i és per aquest motiu que els exercicis de força són imprescindibles i molt més beneficiosos a partir dels 60.
De fet, un estudi de la Universitat de Copenhaguen, publicat a l’American Journal of Physiology, apunta que entrenar amb pesos pot reforçar la comunicació entre els nervis i la musculatura, ajudant a preservar les neurones motores de la medul·la espinal. Segons l'estudi, aquest tipus d'exercicis de força poden mantenir en bon estat aquesta connexió essencial per al funcionament del cos.