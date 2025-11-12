Els deu passos que has de seguir abans de fer una excursió, segons Wikiloc

Anar a fer senderisme a la muntanya si no ets un expert, més enllà de ser una manera divertida i agradable per fer exercici, pot suposar també un repte. Perquè gaudiu del passeig, Wikiloc i l’UIM (Unitat d’Intervenció de Muntanya) dels Mossos d’Esquadra han preparat una guia amb deu consells per convertir-vos en experts i reduir riscos. Des de la pàgina de rutes per excel·lència asseguren que "prevenir accidents és vital".
1. Informa’t bé abans de sortir
Planificar és la clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Abans d’iniciar la ruta, estudia la distància, el desnivell i el tipus de terreny per adaptar l’activitat a la teva condició física i experiència -i a la del grup si no vas sol. Des de Wikiloc també recomanen preparar “rutes alternatives que permetin tornar ràpidament al punt d’inici o a un lloc segur” en cas d’imprevist.
2. Consulta la previsió del temps
A la muntanya, el temps pot canviar d’un moment a l’altre. Per això és fonamental revisar la previsió abans i durant la sortida. Cal tenir en compte la temperatura, el vent, la visibilitat i el risc de tempestes o neu. Si la situació empitjora, la recomanació és clara: “saber renunciar a l’activitat prevista, encara que et trobis a mig itinerari”.
3. Informa algú del teu recorregut
Sempre has d’avisar algú de confiança -sigui a amics, família o el refugi- de la ruta que faràs i del temps estimat. Això permetrà que es pugui donar l’alarma si hi ha un retard. Una bona eina és el Seguiment en Viu de Wikiloc, que “permet enviar un enllaç perquè puguin veure la teva posició en temps real” i seguir el teu recorregut.
4. Porta el material adequat
Cada ruta demana una equipació concreta. Tria roba adequada, preferiblement de colors vius -ja que això facilitarà les tasques de recerca en cas que siguin necessàries- i prepara capes per al fred o la pluja: una samarreta tèrmica, un forro polar o una jaqueta impermeable poden “arribar a salvar-te la vida”. Entre d'altres, no oblidis la farmaciola, un mapa de paper, una llanterna frontal i un xiulet per a emergències: tres xiulades curtes, tres llargues i tres curtes indiquen el senyal d’emergència internacional de SOS.
5. No t'oblidis de menjar i beure
"El menjar i l’aigua són essencials per a qualsevol ruta". Sigui en una excursió curta o llarga, cal portar alimentació i hidratació a sobre, ja que són bàsiques per mantenir el ritme i evitar marejos o baixades de sucre. Pots portar fruits secs, fruita o barretes energètiques, i begudes amb sals minerals si la ruta és llarga o exigent, en funció de la distància, el desnivell i la temperatura.
6. Fes servir un GPS o l’app de Wikiloc
Els dispositius GPS i les aplicacions mòbils són els aliats imprescindibles per mantenir l’orientació. L’app de Wikiloc, per exemple, et permetrà “seguir rutes sense Internet ni cobertura mòbil” gràcies als mapes offline, i inclou brúixola, rumb i alertes sonores. Recorda portar una bateria extra, especialment en dies freds, quan les piles duren menys.
7. Respecta els senyals i evita els riscos
A la muntanya cal estar atent i actuar amb prudència. Davant d’un senyal de perill o una zona dubtosa, la millor decisió és aturar-se. “Si perceps que la zona pot ser insegura, la millor recomanació sempre és no seguir endavant”, asseguren des de Wikiloc i els Mossos. Sobretot, si no tens experiència, evita els trams abruptes o amb risc de caiguda.
8. Busca punts de referència
Aprendre a observar l’entorn pot salvar-te d’una pèrdua. Muntanyes, valls, rius o pobles poden servir com a referències visuals. Per això, a mesura que avances, fixa’t en nous punts i tingues-los en ment per “evitar perdre el sentit de l’orientació amb el pas del temps”.
9. Mantingueu el contacte en grup
El senderisme en grup és més segur si ningú es despenja. Manteniu sempre el contacte visual o verbal i atureu-vos en zones segures. Si és hivern i hi ha neu o fred intens, el decàleg recomana evitar fer parades llargues i seguir interactuant amb el grup. I, en cas de pèrdua, "és important mantenir la tranquil·litat". Utilitzeu el xiulet o aneu al punt de trobada acordat prèviament. Recordeu que a la majoria de països del món, els serveis d’emergència responen al 112 (sobretot a Europa i a algunes parts d’Àsia) o al 911 (en alguns països d’Amèrica).
10. Torna abans que es faci fosc
I, el millor consell per tancar la jornada és preveure la tornada i fer-ho abans que es faci de nit. Encara que portis una llanterna, planifica arribar abans de la posta de sol i “no abandonis els camins senyalitzats” si arriba la foscor. Si passes la nit a la muntanya, informa’t bé de les zones autoritzades i comunica a algú on et quedaràs.