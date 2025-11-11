Aquesta famosa marca de xocolata no està regalant productes: és una estafa

Les ciberestafes a través de missatges de WhatsApp, SMS o correus electrònics estan a l'ordre del dia, per això és important estar sempre atents al tipus de publicitat que ens arriba als nostres aparells electrònics així com a la informació que rebem. Cada vegada és més freqüent que els ciberdelinqüents es facin passar per grans empreses conegudes com a supermercats o marques d'aliments o de roba que simulen regalar-te un paquet amb productes per fer-te caure en la trampa.
En les darreres setmanes, una nova estafa suplantant Kinder ha començat a circular per correu electrònic, fent creure a les víctimes que han estat escollides per rebre un premi de productes de la marca, és a dir, diverses xocolatines. Aquest missatge és un cas de phishing, una de les tècniques més utilitzades pels ciberestafadors que utilitza pàgines web que imiten les d’institucions, empreses o botigues per aconseguir il·lícitament dades bancàries per extraure diners.
El missatge comença amb un to amable dient que “has estat seleccionat per participar en el nostre programa de recompenses 2025. Com a client especial, pot rebre una caixa exclusiva de productes Kinder. Aquesta oferta és limitada: actuï ràpidament!”. A més, el missatge obliga l'usuari a realitzar una enquesta per aconseguir el lot de xocolatines.
Acompanyant aquest text, i per incitar a la víctima a fer clic, hi ha un botó vermell amb el missatge “Començar enquesta”. Però en realitat, l’enllaç redirigeix a una web fraudulenta sense cap vinculació amb la companyia oficial. Un cop dins s’anima els usuaris a respondre vuit preguntes ràpides per “confirmar la seva participació”.
En acabar, s’informa que per rebre el lot cal introduir dades personals i bancàries i pagar una petita quantitat pels “despeses d’enviament”. Evidentment, el premi no existeix i l’objectiu real és robar la informació introduïda.
Però aquesta ciberestafa no està molt ben pensada, ja que, si baixes fins a la part inferior del web, podràs llegir un missatge que delata l'estafa: "Aquest lloc web no està afiliat ni avalat per Kinder ni per cap marca similar". Per aquest motiu és tan important revisar l'autenticitat de les webs que visites a través d'enllaços i comprovar també aquests per confirmar si són oficials o un frau.
Consells per evitar una estafa
Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat. És per això que des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I, sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.