Alerta per una ciberestafa en què simulen que Decathlon et regala productes

Els Mossos alerten d'una nova estafa a través del correu electrònic en què els ciberestafadors es fan passar per l'empresa d'esport Decathlon fent creure que has guanyat un paquet de senderisme de la marca Quechua.
Aquesta és una estratègia molt utilitzada en les estafes digitals. Els ciberestafadors es fan passar per un supermercat, una botiga, una plataforma digital o de compra i envien un missatge a través dels SMS en què et diuen que has sigut seleccionat com a guanyador d'un premi especial com poden ser productes de la botiga.
Els Mossos alerten que no s'ha de fer clic en cap enllaç, ja que a través d'aquest et dirigeixen a pàgines web falses en què et demanen dades bancàries o personals per fer l'enviament del fals paquet de senderisme. D'aquesta manera aconsegueixen les teves dades i podrien robar-te diners o contrasenyes.
Consells per evitar una estafa
Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat; però també busquen informació mèdica, ja que es paguen molt millor al mercat negre.
És per això que des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.