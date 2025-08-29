Alerta per ciberestafa bancària a través d'accessos falsos al teu compte

L'Agència de Ciberseguretat Catalana alerta de les ciberestafes bancàries a través dels missatges SMS fraudulents que et fan creure que algú ha intentat accedir al teu compte bancari. Els ciberdelinqüents aprofiten els fils de missatges legítims del banc per enviar falses alertes d’accessos sospitosos amb l'objectiu de robar les credencials per accedir ells al teu compte.
L'estafa través de missatges de text és un tipus de frau que fa servir la suplantació d’identitat enviant SMS al telèfon mòbil amb enllaços fraudulents o números de contacte falsos. Els ciberdelinqüents intenten fer creure a l’usuari que representen una empresa o una companyia per tal de robar-los dades personals i bancàries o estafar-los.
El dels bancs i les entitats financeres és un dels sectors que més suplanten, ja que gairebé tota la població utilitza productes digitals bancaris i el seu compromís pot suposar un robatori de diners molt important. Els ciberdelinqüents solen enviar missatges informant del bloqueig de les targetes bancàries, de moviments sospitosos al compte corrent o alertant sobre transferències i ho acompanyen d'enllaços o telèfons fraudulents.
Com detectar un SMS fraudulent?
L'Agència de Ciberseguretat Catalana dona alguns consells per saber si un missatge és fals i forma part d'una ciberestafa en què perdràs diners. En primer lloc, avisen, que una pista per identificar-ho és fixar-se en el remitent, si aquest no és conegut, no li hem de fer cas. Tot i que cal tenir en compte que a vegades els atacants aconsegueixen que el missatge s’integri dins la cadena de missatges legítims o aconsegueixen una aparença similar a la de l’empresa suplantada, una tècnica que s'anomena "manipulació de remitent".
Després, cal fixar-se en el contingut del missatge. Sovint conté errors gramaticals o ortogràfics si el missatge és una traducció automàtica, fet que dona una pista que no és un missatge d'una empresa o entitat oficial sinó que és fals. A més, quan les adreces que apareixen als enllaços són estranys i no es corresponen amb el nom de l’empresa, estan escurçats o tenen caràcters estranys, també és un indicatiu que és una possible estafa.
Una altra prova incriminatòria és quan el text insta la víctima a fer pagaments o a actuar ràpidament: aquest és un dels trets d’identitat més característics d’aquest tipus d’estafes. En cas de dubte és millor contactar directament amb l’empresa a través dels canals de comunicació habituals.