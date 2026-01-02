Detingut un home per obligar un empleat a treballar 13 hores diàries sense cobrar

La Policia Nacional ha detingut a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) l'amo d'un establiment de menjar ràpid que tenia retingut de manera il·legal el seu empleat. El detingut tenia el treballador en situació irregular i aquest no percebia cap salari com a remuneració per les més de 13 hores que treballava cada dia de la setmana, sense descans ni vacances. Únicament el recompensava amb menjar, que solia consistir en restes dels sobrants de l'establiment, i un lloc on allotjar-se. La víctima va reconèixer als agents que vivia a la part posterior de l'establiment i que el cap a les nits tancava el local amb clau per fora, i no podia sortir, com posteriorment es va confirmar.
Els agents van descobrir que a la part del darrere del local hi havia una estança habilitada com a dormitori, amb matalassos, roba i altres estris personals, amb evidents indicis que es trobava habitada i amb males condicions d'higiene i salubritat. La víctima també va manifestar que el cap li “feia por” i li deia que no sortís del local, ja que podria ser detingut per la policia i tenir dificultats per regularitzar la situació. D'aquesta manera i malgrat que el declarant aparentment consentia aquesta situació, la por que li generaven les amenaces i advertiments per part del seu ocupador, així com la seva dependència econòmica i la seva situació irregular, van contribuir que la llibertat ambulatòria de la víctima es veiés suprimida i limitada a aquest establiment.
Quan els agents van realitzar la inspecció al local van poder comprovar in situ que la víctima no tenia contracte de treball ni estava donat d'alta al sistema de la Seguretat Social. El treballador va declarar que el seu cap li havia demanat la quantitat de 10.000 euros per fer-li un contracte de treball. Així mateix, la víctima va manifestar que feia deu mesos que era a Espanya, on va arribar de manera irregular, dels quals vuit havia estat treballant a l'establiment sota la promesa que li farien un contracte laboral.
Igualment, va manifestar que el seu cap li donava cops i li proferia insults i amenaces per motius tals com que no havia netejat correctament el bany i que, quan li va demanar roba d'hivern perquè ja feia fred a les nits, li va dir que aguantés, que no es moriria pel fred. Sobre la manca de salubritat del local, l'home li deia que no es preocupés, perquè les rates no l'atacarien.
El treballador va reconèixer els agents que es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica i personal, i que les condicions en què vivia i treballava eren il·legals, però que necessitava la feina per poder subsistir a Espanya, ja que així disposava almenys d'alimentació i un lloc on viure.
Aquesta conducta per part de l'ocupador, executada en un context d'explotació laboral i abús de superioritat, excedeix l'àmbit merament laboral i podria ser constitutiva d'un delicte de detenció il·legal, en mantenir el perjudicat en una situació de sotmetiment i d'absència de llibertat real. La víctima ha estat posada a disposició dels serveis socials, on ha pogut rebre els recursos recollits normativament. El detingut ja ha estat posat a disposició judicial.