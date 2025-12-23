Detenen un home per intentar segrestar un menor a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat diumenge un home per intentar segrestar un menor a Barcelona, al districte de Sant Andreu, segons han confirmat fonts del cos a l’ACN. Els fets van tenir lloc cap a les 20 hores. L’home va ser detingut per un delicte de temptativa de detenció il·legal i va passar a disposició del jutjat en funció de guàrdia corresponent.
Segons ha avançat el diari Elcaso.cat, el germà gran del menor va impedir el segrest agredint l’home, que va poder escapar del lloc. Els Mossos van enviar diverses patrulles i van detenir-lo posteriorment gràcies a la descripció facilitada pels testimonis.
Altres detencions d'aquest dimarts al matí
Els Mossos d'Esquadra també han detingut aquest dimarts a 11 persones, deu de les quals són menors d’edat i un home de 18 anys, acusades de robar, agredir i amenaçar víctimes a qui havien conegut a través de les xarxes socials. Després de mesos de seguiment i investigació, amb autorització de la Fiscalia de Menors, la policia ha pogut constatar que els detinguts actuaven com un grup criminal. A tots se’ls aplica l’agreujant d’odi i discriminació ateses les circumstàncies en què es produïen les agressions i la selecció de les víctimes.
Els detinguts captaven les víctimes mitjançant una aplicació de cites i quedaven amb elles de nit i en un espai aïllat. El dia i hora fixats, apareixien en grup i agredien o intimidaven les noies; després els sostreien el telèfon mòbil i les targetes de crèdit i els demanaven les claus d'accés per fer-ne un ús fraudulent.