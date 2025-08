«Ho fan els millors restaurants»: El mètode perquè el rentaplats sigui més ràpid i eficient

El rentaplats té moltes virtuts i s'ha convertit en un imprescindible a totes les llars. Facilita mantenir una higiene correcta a la cuina, ens estalvia temps i esforç i, fins i tot, pot ajudar-nos a reduir el consum d'aigua. I tot això de manera autònoma. Però, passat l'enamorament dels primers anys, com més temps passa menys neta deixa la vaixella.

Això passa per diferents motius: s'acumula la calç i els components es fan malbé, fet que afecta la qualitat final de la neteja, és a dir, plats i coberts més bruts i menys brillants. I a gran escala això pot ser un problema, sobretot si en depens professionalment. En aquest sentit, els restaurants tenen dos cops amagats per millorar el funcionament d'aquest electrodomèstic.

Els trucs dels restaurants per guanyar temps amb el rentaplats

En una publicació a TikTok, la influenciadora Pilucare ha compartit dos d'aquests trucs. La primera és prou rudimentària. Només cal agafar paper d'alumini, fer-ne una bola i posar-la dins del rentaplats abans de posar-lo en marxa. D'aquesta manera, es potenciarà la brillantor de la vaixella. Per què? Doncs perquè això produeix una reacció química de l'alumini amb les càpsules de sabó, que se'n beneficia per deixar plats més nets, brillants i sense restes de menjar.

El primer truc que fan servir els restaurants s'ha de fer abans de començar la neteja. En canvi, el segon es pot fer havent rentat, i ens ajudarà a estalviar-nos temps. Una de les murgues del rentaplats és que s'acaba el cicle i els plats no s'han eixugat del tot. Això pot fer perdre temps valuós a la restauració. Si un cop acabat s'obre la porta, s'hi deixa un drap sec de cuina i es torna a tancar es pot evitar. Per què? En aquest cas el drap absorbirà la humitat.

Manteniment i bones pràctiques per allargar la vida útil

Perquè aquests trucs funcionin de manera òptima, també és important fer un manteniment mínim del rentaplats. La brutícia acumulada als filtres o les restes de greix als braços aspersors poden afectar seriosament la seva eficàcia. Caldria netejar els filtres com a mínim un cop al mes, així com comprovar que els orificis dels braços no estiguin obstruïts. A més, l’ús d’un desincrustant de calç cada dos o tres mesos pot ajudar a mantenir el circuit intern en bon estat, especialment en zones amb aigua dura com moltes comarques catalanes.

Un altre aspecte a tenir en compte és la col·locació correcta de la vaixella dins de l'aparell. Encara que sembli una obvietat, sobrecarregar-lo o col·locar els plats incorrectament pot impedir que l’aigua i el sabó arribin a totes les superfícies. Per això, és recomanable seguir l’ordre suggerit pel fabricant i deixar espais entre peces perquè l’aigua pugui circular amb fluïdesa.

Finalment, val la pena recordar que, igual com passa amb altres electrodomèstics, el rentaplats té una vida útil limitada. Si després d’aplicar els trucs i el manteniment bàsic els resultats continuen sent deficients, potser caldrà valorar una revisió tècnica o fins i tot renovar l’aparell. Ara bé, abans de fer aquesta inversió, posar en pràctica aquests consells pot donar una segona vida al rentaplats i tornar a gaudir d’una vaixella neta i lluent com el primer dia.