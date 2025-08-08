El cafè no desperta: l'engany de la cafeïna pel cervell segons una experta

Molta gent comença el dia amb una tassa de cafè per costum i perquè necessiten energia per enfrontar la jornada laboral o acadèmica. Però aquesta creença sobre l'energia que aporta el cafè al cervell no és certa, de fet, hi ha un mecanisme cerebral molt complex i enganyós darrere del consum de cafè per mantenir-se desperta.
Així ho desmenteix la divulgadora científica i experta biomèdica Sandra Ortonobes, coneguda com La Hiperactina a xarxes socials, on ha explicat en un dels seus vídeos per què el cafè "no dona energia", sinó que simplement emmascara el cansament real.
La cafeïna, la substància que enganya al cervell
Segons detalla l'experta en biomèdica, tot comença amb l'adenosina, una substància que el cervell produeix de manera natural a mesura que passen les hores desperts. La seva funció és clara: acumular-se progressivament per a induir la sensació de somni i avisar que és moment de descansar. Però aquí entra en joc la cafeïna, que té una forma molt semblant a l'adenosina, segons explica Ortonobes.
"Es cola en els seus receptors i impedeix que l'adenosina faci el seu treball. El teu cervell deixa de detectar el cansament, encara que segueixis esgotat per dins". Per això, encara que quan beus cafè, de primeres et sents més alerta i activat, aquesta energia no és real: no s'han reposat les reserves físiques, només s'ha silenciat l'alarma del cos.
@lahiperactina
El café no despierta: engaña al cerebro
♬ sonido original - La Hiperactina
L'explicació de la ciència a aquest fenomen
Aquesta explicació coincideix amb el que recull el Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació (EUFIC), que detalla com la cafeïna, en bloquejar els receptors d'adenosina en el cervell, estimula l'activació neuronal i provoca l'alliberament de neurotransmissors com la dopamina i la norepinefrina. Aquest procés és el que genera la sensació d'estar més desperts i concentrats, encara que el cos continuï necessitant descans.
A més, el EUFIC subratlla que els efectes de la cafeïna poden mantenir-se durant diverses hores, atès que la seva vida mitjana en el cos és d'unes 5 hores. Això significa que, després de consumir una tassa de cafè, els efectes estimulants poden trigar a desaparèixer, la qual cosa pot alterar els ritmes naturals de somni si es consumeix a hores tardanes.
La baixada de la cafeïna
El bloqueig temporal de l'adenosina no fa que desaparegui la seva acumulació, sinó que la retarda. Per això, quan la cafeïna es metabolitza i els seus efectes desapareixen, aquesta adenosina acumulada actua de cop, provocant el que molts reconeixen com "la baixada" del cafè. Cansament, falta de concentració o fins i tot somnolència sobtada poden ser algunes de les seves manifestacions.
I si el consum és habitual, també pot haver-hi dependència que, en cas de deixar de consumir cafè, pot provocar símptomes d'abstinència com a irritabilitat, fatiga o mal de cap.