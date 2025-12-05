El lloc on vius influeix directament en el teu pes, segons un estudi

Els factors que determinen el pes d'una persona, són a priori coneguts per tothom: la genètica, l'alimentació, l'activitat física i el descans són els quatre pilars. Ara bé, segons un estudi de la Universitat de Curtin (Austràlia) el lloc on es viu té influència directa amb el pes corporal.
La investigació parteix d'una premissa bàsica: les persones que es muden tendeixen a adoptar amb el pas del temps el perfil de pes característic del seu nou destí. Així per exemple, si algú es mudés als Estats Units (un dels països amb una taxa d'obesitat més alta) tendiria a augmentar el seu pes amb el pas dels anys.
L'estudi es va fer analitzant el desenvolupament corporal de milers d'australians durant catorze anys. Michael Windsor, candidat a doctorat al Centre d'Economia Bankwest Curtin i director de l'estudi va explicar que "en seguir milers d'australians any rere any i utilitzar regions àmplies de codis postals per identificar quan es van mudar, vam poder observar com el canvi d'ubicació va influir en el seu pes".
Passant-ho a les xifres, al voltant del 15% de la variació de pes entre regions es deu al lloc de residència i no només a factors personals. I com s'observa això a la pràctica? Doncs "elements locals com la disponibilitat d'aliments saludables, la presència d'establiments de menjar ràpid o la transitabilitat i l'accés a espais verds exerceixen una influència silenciosa, però significativa sobre la salut", detalla Windsor.
Així doncs, i amb l'objectiu d'aconseguir un planeta més saludable, Windsor tanca amb un seguit de reflexions: "Millorar l'accés a aliments frescos, invertir en barris més transitables i promoure entorns locals més saludables podrien marcar una diferència significativa".
L'aliment essencial per a la salut
El doctor Karan Rajan és un dels metges més virals d'internet pel carisma i la gran presència en diversos pòdcasts i espais a les xarxes socials. Els seus consells de salut i alimentació arriben a milions de persones i mai deixen indiferent una audiència que ja espera la pauta següent.
En una intervenció a The Dhru Purohit Show, ha compartit quin tipus d'aliment considera indispensable en una dieta per augmentar l'esperança de vida i prevenir malalties. Concretament, ha subratllat que millora la salut intestinal, l'hepàtica, la cerebral i la cardíaca. "No la necessites per viure, però sí per allargar el temps de vida", ha reflexionat.
Rajan es refereix a la fibra i assenyala que són essencials per la producció d'àcids grassos de cadena curta o volàtils, que aporten beneficis múltiples com que són desinflamatoris i milloren el perfil metabòlic i sanguini. Per obtenir-ne, convé menjar verdures com el bròcoli i el moniato, fruites com la poma, cereals integrals com l'avena i llegums com les mongetes i les llenties.