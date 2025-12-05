L'error estúpid en el manteniment del cotxe que pot suposar una multa de més de 200 euros

Rentar el cotxe és una acció que la majoria de conductors fan de tant en tant. Mensualment, trimestralment o un cop l'any. Depèn de les manies de cadascú. El cas és que sovint per factors meteorològics, però també pel fet de circular i passar hores a l'aire lliure els vehicles s'embruten. El que poca gent sap és que circular amb un cotxe brut pot ser causa de multa.
Per què? Doncs perquè un cotxe brut pot dificultar la conducció pròpia i aliena. D'una banda, una brutícia excessiva als vidres, miralls o llums del vehicle pot afectar negativament la conducció, i, d'altra banda, pot fer que fins i tot que passi desapercebut als ulls de la resta de conductors, especialment en condicions de baixa visibilitat.
I quina pot ser la sanció? Doncs si la brutícia no permet la visibilitat en les llunes del davant o del darrere, la multa podria vorejar els 80 euros, però si els agents consideren que la brutícia extrema es pot arribar a immobilitzar el vehicle.
Però el component més perillós és la matrícula. Si la brutícia no permet identificar-la correctament es considera una infracció greu i la multa és de 200 euros. Les normes de la Direcció General de Tràfic (DGT) deixen clar que la matrícula és el sistema d'identificació del vehicle, per tant, quan no és llegible es considera una manera de saltar-se els radars i altres sistemes de detecció de la DGT.
Què passa si no canvies l'oli del cotxe quan toca?
Una altra rutina vinculada al cotxe és canviar-ne l'oli. Fabricants i mecànics consideren que cal canviar aquest líquid essencial pel funcionament dels cotxes cada 15.000 o 30.000 quilòmetres de mitjana, tot i que això pot variar en funció del model o del tipus de propulsió que tingui el vehicle. Això sí, si el teu vehicle ja té més de 15 anys, recomanen fer el canvi cada 10.000 km.
I si superem els quilòmetres que ens pertoquen, què passa? La conseqüència pot ser greu. Quan circulem amb un nivell d'oli inferior al recomanat, fem treballar més el motor, de manera que algunes peces internes, com ara les parts metàl·liques, es desgasten més ràpidament i la brutícia es pot acabar acumulant al filtre fins que aquest s'obstrueixi. A més, en cas que la temperatura fos massa alta, el motor podria acabar malmès.