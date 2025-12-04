Els símptomes que alerten que has d'anar al metge si estàs refredat, segons els especialistes

Quan arriba l'hivern, també reapareixen els virus respiratoris, que cada any afecten milers de persones a Catalunya. Segones les últimes dades del Sistema de Vigilància d’Infeccions Respiratòries Agudes (SIVIC), la taxa setmanal de diagnòstics continua pujant, amb 777 casos per cada 100.000 habitants. Tot i que la majoria dels casos són quadres lleus, els especialistes adverteixen que cal estar alerta i identificar quan hauríem d'anar al metge.
“L’hivern concentra un augment notable de casos d’infeccions respiratòries, sobretot en població infantil i persones grans. Saber identificar quan es tracta d’una grip o d’una afectació més greus és clau per a evitar complicacions respiratòries, especialment en pacients amb malalties cròniques”, explica el Dr. Marco Marra, cap de servei d’Urgències de l’Hospital CIMA Sanitas de Barcelona.
Es calcula que els adults es refreden entre dues i cinc vegades a l'any, mentre que els nens ho fan entre sis i deu
El refredat comú és una infecció generalment lleu que pot ser causada per més de 200 virus diferents. Els seus símptomes habituals són la mucositat, els esternuts, el mal de coll i la tos lleu, i s'acostumen a manifestar de manera gradual. Generalment, la infecció remet en pocs dies sense requerir un tractament específic. Es calcula que els adults es refreden entre dues i cinc vegades a l'any, mentre que els nens ho fan entre sis i deu.
Per contra, la grip apareix de forma sobtada, amb febre alta -majoritàriament superior als 38 °C-, dolor muscular, cefalea intensa i malestar general. En aquest cas la recuperació pot prolongar-se entre una i dues setmanes. A més, pot derivar en complicacions greus com pneumònia o deshidratació en persones grans, lactants o pacients amb patologies prèvies, com ara l’asma, EPOC o diabetis.
Segons el doctor Marra, "l’error més habitual és minimitzar els símptomes i automedicar-se". "Quan la febre és alta o hi ha dificultat respiratòria, s’ha de consultar sempre a un professional. En pacients vulnerables, fins i tot un refredat mal gestionat pot evolucionar cap a un quadre greu", afegeix.
Amb tot, els especialistes de l’Hospital CIMA Sanitas de Barcelona recorden que convé demanar atenció mèdica si la febre supera els 39 °C, si s’experimenta dificultat per a respirar, pressió al pit o tos persistent. En el cas dels infants, es recomana acudir al pediatre si presenten somnolència, decaïment o respiració accelerada. En tots els casos, els experts insisteixen en la importància de no recórrer a antibiòtics sense prescripció mèdica, ja que els refredats i la grip són causats per virus, no per bacteris.
Com protegir-se dels virus
L’equip de Medicina Interna i Pneumologia del centre hospitalari recomana seguir una sèrie de mesures preventives per a reduir el risc d’infecció i reforçar les defenses del sistema respiratori:
- Evitar els canvis bruscos de temperatura, abrigant-se correctament i mantenint els espais ventilats.
- Rentar-se les mans amb freqüència i tapar-se en tossir o esternudar per a reduir la transmissió de virus.
- Mantenir una bona hidratació i una alimentació equilibrada rica en fruites i verdures.
- Practicar exercici moderat, que ajuda a enfortir el sistema immunitari i millorar la funció pulmonar.
- Vacunar-se contra la grip i la COVID-19, especialment en persones de més de 60 anys, embarassades i persones amb malalties cròniques.