Ni 23 ni 24 graus: la temperatura adequada de la calefacció del cotxe a l'hivern per evitar accidents

L'arribada del fred afecta tots els àmbits de la rutina. Des de posar el llençol gruixut a casa fins a la calefacció al cotxe. Tenir el vehicle a una temperatura agradable és essencial per una conducció segura i confortable. Però exactament, a quants graus es recomana estar? La Direcció General de Tràfic (DGT) i altres entitats estableixen la franja adequada. Les recomanacions situen la temperatura ideal del vehicle entre els 19 °C i els 22 °C. Mantenir el cotxe fora d‟aquesta franja pot generar efectes negatius tant per al confort dels ocupants com per a la seguretat del conductor.
Els perills
Els experts expliquen que una temperatura per sota dels 19 °C pot causar pèrdua de sensibilitat en mans i peus, així com una disminució en el temps de reacció davant de qualsevol imprevist a la carretera. El fred afecta la capacitat de maniobra i dificulta la mobilitat dels músculs.
Per contra, superar els 22 °C incrementa el risc de somnolència, cansament i pèrdua de concentració, la qual cosa afecta directament la seguretat durant la conducció. Per això, respectar la franja de temperatura és fonamental.
Com optimitzar la calefacció
En primer lloc, és important no abusar de la temperatura a l'interior del vehicle. Encendre la calefacció i pujar-la fins al màxim, a part de fer pujar el consum del cotxe, també pot generar una excessiva sensació de calor i provocar somnolència.
També és important orientar correctament les sortides d'aire. Molts conductors acostumen a dirigir el flux d’aire cap al pit o la cara perquè volen escalfar-se ràpidament, però no és la millor opció. L’aire calent és menys dens que el fred, de manera que tendeix a pujar. Per això, si el dirigim cap als peus, aconseguirem escalfar tota la part interior del vehicle, aconseguint un ambient molt més equilibrat i evitant que el sistema treballi en excés.
Un altre punt clau és el moment d’engegar la calefacció. No t'ha passat mai que en fer-ho només obrir el cotxe, l'aire t'ha sortit gelat? És perquè el motor encara està en fase d'escalfament i la seva eficiència és menor, fet que comporta un consum més alt. La clau està a esperar uns minuts abans de posar l'aire calent, ja que així s'escalfarà més de pressa i també millorarem l'estalvi.