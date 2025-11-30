Ara que ja fa fred, sobretot a primera hora del matí, és habitual que en pujar al cotxe sentim la necessitat de posar la calefacció al màxim. És important tenir en compte, però, que fer-ho pot comportar un ús inadequat del sistema de climatització i, en conseqüència, pot incrementar el consum de carburant més del que sembla. Des de RACE, el Real Automòbil Club d'Espanya, fan un recull de consells sobre com circular més còmodes a l'hivern i, alhora, estalviar gasolina.
Cinc consells de RACE per estalviar gasolina
En primer lloc, és important no abusar de la temperatura a l'interior del vehicle. Encendre la calefacció i pujar-la fins al màxim, a part de fer pujar el consum del cotxe, també pot generar una excessiva sensació de calor i provocar somnolència. Per això, des del RACE recomanen mantenir l'habitacle entre 21 °C i 23 °C.
També és important orientar correctament les sortides d'aire. Molts conductors acostumen a dirigir el flux d’aire cap al pit o la cara perquè volen escalfar-se ràpidament, però no és la millor opció. L’aire calent és menys dens que el fred, de manera que tendeix a pujar. Per això, si el dirigim cap als peus, aconseguirem escalfar tota la part interior del vehicle, aconseguint un ambient molt més equilibrat i evitant que el sistema treballi en excés.
Un altre punt clau és el moment d’engegar la calefacció. No t'ha passat mai que en fer-ho només obrir el cotxe, l'aire t'ha sortit gelat? És perquè el motor encara està en fase d'escalfament i la seva eficiència és menor, fet que comporta un consum més alt. La clau està a esperar uns minuts abans de posar l'aire calent, ja que així s'escalfarà més de pressa i també millorarem l'estalvi.
A banda, des de RACE fan un altre apunt sobre les persones que opten per no encendre la calefacció i conduir amb l'abric posat. Tot i que pot semblar una solució fàcil per estalviar uns centilitres de gasolina, és una pràctica desaconsellada. Les peces de roba gruixudes limiten la mobilitat i dificulten els gestos bàsics com girar el volant o accedir als comandaments, i també poden impedir que el cinturó de seguretat s'ajusti correctament al cos.
En definitiva, estalviar gasolina durant els mesos de fred no ha d'implicar passar fred dins el cotxe. Hi ha trucs senzills i efectius per reduir-ne la despesa sense quedar-nos gelats!