Els símptomes després de menjar que poden indicar un desequilibri metabòlic cada vegada més estès

Acabes de dinar i tens son, estàs irritable o et quedes amb gana? Pot ser alguna cosa més que la simple digestió. N'alerta el doctor en Medicina japonès i especialista en medicina interna i diabetis Satoru Yamada en una entrevista a Europa Press Infosalus, que detalla que són símptomes d'un desequilibri metabòlic cada vegada més comú causat pels pics i caigudes dels nivells de glucosa a la sang.
Es tracta de la hiperglucèmia postprandial, coneguda com a fatiga per sucre, un fenomen que afecta fins i tot persones que fan esport i segueixen dietes aparentment saludables. Pot accelerar l'envelliment i augmentar el risc de diabetis i d'hipertensió i és provocat pel consum excessiu de carbohidrats. Una simptomatologia molt comuna seria, per exemple, sentir-se somnolent o cansat després de menjar. "També tendim a enfadar-nos o sentim pesadesa darrere del coll", afegeix Yamada. Aquest problema de salut "augmenta de manera constant, però silenciosa", tal com adverteix aquest especialista, que afegeix que toca a tothom molt de prop, però, "curiosament, ningú creu que l'afecti directament".
Els hàbits alimentaris aparentment saludables que provoquen fatiga per sucre
La bibliografia científica sobre la hiperglucèmia postprandial indica que hàbits tan quotidians i aparentment saludables com esmorzar fruita o prendre begudes energètiques estan darrere d'aquesta "muntanya russa" del sucre que esgota l'organisme sense que la persona se n'adoni. Precisament, el dotor Yamada, autor de La fatiga per sucre (Neko Books), adverteix que, per exemple, la fruita és rica en fructosa i en altres sucres. "La mateixa fructosa es converteix en triglicèrids, cosa que facilita el desenvolupament d'obesitat i fetge gras", explica.
També assenyala que un hàbit que a priori pot semblar saludable, però que no ho és pas és esmorzar smoothies o sucs, que provoquen pics de glucosa especialment quan l'estómac està buit. Tot i que la fruita aporta fibra i vitamines, aquests nutrients també es poden obtenir a partir de les verdures a l'inici del dia.
Finalment, el consum de begudes energètiques per millorar el rendiment, ja que una beguda energètica estàndard conté uns 27 grams de carbohidrats per cada 250 mil·lilitres. En ingerir-la abans de començar la jornada, és habitual notar un augment d'energia o d'entusiasme, però poc després es produeix una hiperglucèmia postprandial, seguida d'una sensació de cansament derivada de l'excés de sucre, avisa. "Sense adonar-nos-en, podem sentir que l'efecte inicial desapareix i buscar una altra beguda, repetint el procés", insisteix.