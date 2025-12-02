L'error comú que espatlla els vermuts: amaga el gust original

Fer el vermut un diumenge a la terrassa amb el sol de migdia és un plaer que a molts ens agrada assaborir. Els aperitius en conserva, com ara les anxoves, les escopinyes, els musclos en escabetx o les olives són alguns dels clàssics que mai no poden faltar en aquest moment del dia. Concretament, les escopinyes són una de les favorites. Ara bé, ets d'aquelles persones que els amaneix? O no els hi afegeixes res? Aquest consell t'interessa.
Des de La Bodegueta de Cal Pep, un establiment on es pot fer el vermut al barri de Sants, a Barcelona, asseguren en declaracions a La Vanguardia que es poden amanir sense problema sempre que siguin en conserva. És a dir, que la regla no s'aplica de la mateixa manera a les escopinyes fresques. Això sí, expliquen que s'haurien d'amanir en funció de la qualitat del producte: "Si són molt bons, es poden servir amb una mica de suc de llimona. Altres guarniments n'emmascararien el sabor", assenyalen. Quan es tracta de conserves no tan bones, també es pot posar una salsa típica d'aperitiu, vinagre o pebre, però "caldria evitar utilitzar espècies massa fortes", conclouen.
Els experts recomanen acompanyar-les d'altres aperitius en conserva per crear el típic plat que anomenem "variat" per a aquest moment del dia. Escopinyes, olives, musclos en escabetx, cogombrets en vinagre, seitons o sardines en llauna són algunes de les opcions que poden ajudar a equilibrar sabors i fer que l'experiència sigui encara més agradable.
Tot i que ha quedat clar que sí que es poden amanir, alguns vermuters recomanen consumir les escopinyes sense amaniment, ja que, si són bones, ja tenen un bon sabor natural.
Es pot beure el líquid de les escopinyes?
Un dubte comú és si el líquid que conté la llauna de les escopinyes es pot consumir. La realitat és que només és l'aigua amb què s'han cuinat les escopinyes que pot anar acompanyada d'alguna substància conservant, com ara d'oli o almívar; de manera que no hi ha cap perill en menjar-lo. És important, en tot cas, donar una ullada a la informació nutricional del producte per comprovar el contingut en sal de la conserva, sobretot si n'hem de ser cautelosos per algun motiu de salut.