Així t'has de desfer dels anisakis, segons Boticaria García: «El 100% dels lluços en tenen»

Un dels aliments més sans és el peix, però sovint el seu preu és el principal impediment que allunya als consumidors a menjar-lo amb assiduïtat. Tot i això, també hi ha altres persones que es preocupen per la quantitat de mercuri, microplàstics o anisakis, fet que genera un major rebuig. Concretament, en referència al paràsit que es pot trobar en peixos comuns com el salmó o el lluç, hi ha un estudi que confirma que en el 100% dels lluços europeus hi ha anisakis.
Per aquesta raó, la reconeguda nutricionista Boticaria García ha publicat un vídeo a les xarxes on explica com desfer-se dels anisakis i posa en relleu el fet que l'existència d'anisakis en un lluç no ha de ser impediment per a consumir-lo. Garcia només començar el vídeo obra un lluç per la meitat i confirma el que assenyalava l'estudi: apareixen anisakis.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) defineix els anisakis com a un paràsit que es pot trobar en el peix i en els cefalòpodes com el calamar, el pop, la sípia, entre d'altres, i provoca alteracions digestives (anisakiosis) i reaccions al·lèrgiques que, de vegades, poden ser molt greus. Aquests paràsits es poden trobar tant en el múscul com en les vísceres i és una espècie de cuc fi, allargat i blanquinós, que sovint es troba en forma d'espiral.
Davant de l'aparició del paràsit en el lluç que talla Garcia, es pregunta si és millor deixar de menjar peix per si de cas. La resposta és curta i contundent: "No". "El peix té greixos saludables, omega-3, proteïnes de qualitat, vitamines, minerals: no és bona idea deixar de menjar-lo", diu.
Consells per menjar peix de manera segura
Tot i això, cal seguir alguns consells que fara que el consum del peix sigui el màxim segur:
- Comprar el peix net i sense vísceres. En cas que no ho estigui, cal treure-li a casa el més aviat possible.
- Si la idea és menjar-lo cru, Boticaria Garcia recomana comprar-lo congelat o congelar-lo a casa durant com a mínim cinc dies a menys de 20 graus sota zero.
- Una altra alternativa és menjar-lo cuina't i és una manera senzilla de desfer-se dels anisakis. Cuinar-lo en una paella a més de 60 graus farà que el paràsit mori.
Els peixos amb pitjor fama
No tots els peixos són igual de sans, n'hi ha alguns que han guanyat mala fama. Per això es recomana consumir-ne de proximitat o amb l'etiqueta MSC (Marine Stewardship Council). Alguns dels peixos que no recomana el seu consum són el panga, la perca o la tilàpia.
Per una banda, el panga és poc recomanat tot i actualment hi ha supermercats que han deixat de comerciar-lo. Un 90% d'aquest procedeix del riu Mekong, al sud-est de l'Àsia i es considera un dels rius amb més microplàstics del món i les aigües més contaminades. Per altra banda, l'OCU va demanar reduir el consum de la perca, ja que habita al llac Victòria de l'Àfrica, on es van detectar una alta presència de substàncies nocives per a la salut, com els pesticides i el mercuri.