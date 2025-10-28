El truc desconegut per fer desaparèixer l'olor de peix de la cuina

Cuinar peix a casa és ben saludable, però té una contrapartida. La mala olor inunda tota la cuina. Remeis per fer-la desaparèixer n'hi ha de tota mena, encendre la campana, obrir la finestra o fins i tot posar cafè a bullir. Però la ferum tarda a marxar. Un creador de contingut ha revelat un truc desconegut per posar fi al problema.
Diego Fernández -@quimicosparahogar- a xarxes, és un enginyer químic que en un vídeo ha presentat un remei ben senzill. Tan sols cal una olla, vinagre, i unes gotes d'oli essencial perquè la cuina recuperi una olor normal en qüestió de minuts.
El procediment és senzill. Es combinen mig litre d'aigua i un raig generós de vinagre blanc en una olla, i s'escalfa fins que bulli. En aquell moment es baixa el foc i s'hi afegeixen vuit o deu gotes de l'oli essencial triat. Pot ser de llimona, eucaliptus o espígol.
El secret és deixar que la barreja bulli suaument durant un quart d'hora. El vapor que s'allibera actua sobre les molècules que generen la mala olor, mentre el vinagre les neutralitza de manera natural i l'oli essencial aporta un fons fresc que dissimula el lleu toc àcid del vinagre, explica Fernández en un dels vídeos.
La ciència darrere de l'èxit
L'efecte d‟aquest mètode té una base senzilla: les molècules de l'olor es comporten de forma molt específica en escalfar-se. Durant la cocció del peix, alguns compostos volàtils –com les amines i els sulfurs– s'adhereixen a les superfícies i a l'aire.
El vapor calent de l'olla els dissol i els arrossega, mentre que el vinagre, en ser àcid, actua com a neutralitzador i redueix la intensitat de l'olor. El resultat és un ambient més net i sense aquest aroma persistent que acostuma a quedar-se després de cuinar. A més, el vapor compleix el paper de la campana extractora els dies en què no n'hi ha prou amb encendre-la.