L'electrodomèstic per eixugar la roba més barat i pràctic que l'assecadora

L'arribada de la tardor, i per tant dels dies freds, plujosos i humits obliga a fer un seguit de canvis. Treure la roba d'abrigar de l'armari, tornar a menjar plats calents, i, en l'àmbit domèstic, tornar a estendre la roba dins de casa. Per a molts, la manera més efectiva de fer-ho és amb l'assecadora, però hi ha un electrodomèstic que ho posa més fàcil.
La solució que proposen els experts és fer servir un deshumidificador d'ambient. Un aparell electrònic que extreu l'excés d'humitat de l'aire d'un espai tancat. Aquest aparell compleix la funció de reduir la humitat de l'aire en un espai tancat en aspirar l'aire, refredar-lo per condensar el vapor d'aigua i recollir aquesta aigua en un dipòsit. Així doncs, millora la qualitat de l'aire i el confort
Amb aquesta tècnica no només s'aconsegueix l'assecatge ràpid de la roba, també millora la qualitat de l'aire i evita la formació de floridura i àcars. En només 3-4 hores, un deshumidificador d'entre 10 i 20 litres de capacitat és capaç d'assecar la bugada sense males olors.
Benefici econòmic
Un dels punts forts del deshumidificador és el seu baix consum energètic. Segons dades del bloc de la botiga d'electrodomèstics Bastilipo Home, una assecadora convencional consumeix de mitjana uns 2.200 watts (2,2 kWh) per cicle, cosa que equival a uns 0,50 euros per ús. En una família de quatre persones, aquesta despesa pot suposar al voltant de 50 euros més al mes a la factura de la llum.
En canvi, un deshumidificador amb prou feines consumeix 0,05 euros per hora, cosa que significa que utilitza deu vegades menys energia que una assecadora tradicional. Una alternativa senzilla, eficient i més econòmica per mantenir la roba eixuta fins i tot els dies més humits.