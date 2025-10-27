Alerten de la presència de plàstics en unes postres venudes a Catalunya

Alerta Sanitària. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit de la presència de plàstics blaus en unes postres comercialitzades a Catalunya. És el gofre belga de la marca Lotus amb data de caducitat del 17 de desembre de 2025.
La principal recomanació és que les persones que tinguin el producte s'abstinguin de consumir-lo. El producte es comercialitza amb paquets de cinc gofres amb un pes total de 250 grams. El número de lot és el 171225G i una part de l'embalatge és el color vermell habitual de la marca.
L'avís de l'alerta l'ha fet la Comunitat de Madrid, però s'ha traslladat a la resta de l'Estat. Catalunya també està afectada. Es treballa per confirmar la magnitud de l'afectació i retirar el producte de tots els punts de venda. Hi ha risc a: Andalusia, Aragó, Illes Balears, Catalunya, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i País Basc.
Què són els plàstics blaus?
La contaminació alimentària pels plàstics blaus és freqüent. És conseqüència d'errors en el procés de fabricació i embalatge del producte. Així, la presència d'aquests plàstics pot ser causada pel trencament d'un guant de làtex d'algú que ha manipulat el producte, del despreniment d'un envàs o bossa a l'hora d'obrir i abocar en la fabricació o del trencament o despreniment d'utensilis de neteja com raspalls.
Tot i que la presència de plàstics blaus en aliments implica un risc molt baix, és una ingesta de microplàstics, i per tant té uns riscos associats: ha estat vinculada a problemes de salut com la inflamació, danys al sistema digestiu i potencials efectes tòxics a causa dels additius químics presents als plàstics. De fet, i tot i que cal avisar la població, també és útil per posar en alerta les empreses i fer que revisin els seus processos de fabricació.