Entre el Llobregat i el Penedès trobem un lloc curiós: Corbera de Llobregat, el poble que es converteix en pessebre.
Corbera de Llobregat és un municipi del Baix Llobregat situat a la falda de l’Ordal, envoltat de natura i amb una llarga tradició cultural vinculada al teatre popular.
El 24 de desembre de 1962, un veí inquiet i creatiu, Josep Rodrigo i Puig, més conegut com Josep de l’Aigua, va tenir una idea clara: portar el naixement de Jesús fora dels escenaris i fer-lo viure en plena natura. Aquell dia es va representar, per primer cop, el Pessebre Vivent de Corbera.
Des d’aleshores, no s’ha deixat de fer ni un any.
Avui, el pessebre ocupa 14.000 metres quadrats, compta amb més de 200 voluntaris i s’ha convertit en el pessebre vivent més visitat de Catalunya. Però el que el fa especial no són només les xifres.
El recorregut és d’uns 700m a peu i és guiat, amb una narració fidel als evangelis i textos originals del seu fundador, tot sota el marc natural de la Penya del Corb.
Aquí, el visitant no s’ho mira des de fora: és dins del pessebre, entre les escenes i els figurants. Un format que el fa diferent de la resta.