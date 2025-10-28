Tens més de 70 anys? Aquesta és la data límit per renovar-te el DNI

Les persones majors de 70 anys que ja comptaven amb el DNI permanent hauran d'anar ara a renovar-lo. Així ho ha decidit la Unió Europea, que amb aquesta decisió fa un pas més cap a la unificació dels documents d'identitat de tots els ciutadans europeus. L'objectiu és combatre el frau, reforçar la protecció de dades personals i facilitar la lliure circulació a l’espai Schengen.
Aquest tipus de DNI, el permanent, s'emetia fins ara a les persones de més de 70 anys i, excepcionalment, als majors de 30 amb una gran invalidesa reconeguda. La principal diferència amb la resta de documents d'identitat ordinaris era que aquest no requeria renovació.
Resulta que el nou format de DNI europeu, Segons el Reglament (UE) 2019/1157 aprovat a Brussel·les, té unes característiques diferents del document permanent que s'expedia fins ara: més mesures de seguretat biomètriques i un format estàndard que hauran d'implementar tots els països de la UE.
Concretament, a Espanya el canvi es va materialitzar l'1 d'abril, amb un decret que adapta el DNI espanyol a les normes europees i deixa fora de joc els documents antics que no compleixin els requisits exigits. També en aquesta data es va posar en marxa a l'Estat la versió digital del DNI. Així, els ciutadans podran disposar del document al seu telèfon mòbil i acreditar la seva identitat tant davant l'administració pública com en el sector privat. Es pot fer a través d'una aplicació instal·lada al terminal i té la mateixa validesa jurídica que el DNI físic.
Fins quan tens per renovar-lo?
La Unió Europea ha posat com a data límit el 3 d’agost del 2031. Tot i que no és immediat, milers de ciutadans espanyols hauran de passar fins a aquesta data com a màxim per les oficines d'expedició per a actualitzar el seu document al nou format europeu. Les autoritats preveuen un procés gradual per evitar col·lapses i facilitar la transició.