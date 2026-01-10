El truc del vinagre que elimina la calç de la dutxa en cinc minuts

En la neteja de la llar cadascú té el seu mètode, però és cert que mai està de més conèixer algunes de les rutines o productes que utilitzen altres persones. El vinagre blanc s'ha consolidat com un aliat indispensable. Habitualment present a la cuina, ha deixat de ser només un condiment per convertir-se en un dels productes de neteja més utilitzats. El seu contingut d’àcid acètic el fa particularment efectiu a l’hora de desengreixar, eliminar restes de calç i neutralitzar olors.
Tot i que el vinagre blanc per si sol ja és prou útil, amb el bicarbonat de sodi encara es potencien més els seus efectes. En aplicar aquesta barreja sobre superfícies com la banyera, el lavabo o les juntes de les rajoles es produeix una efervescència que desprèn gairebé tota la brutícia que hi ha incrustada. Simplement, cal bolcar el producte sobre el material que es vulgui netejar i passats uns minuts, fregant lleugerament i aclarint, les superfícies queden netes i brillants.
El truc per eliminar la calç del ruixador
L'acumulació de calç en aixetes, dutxes i mampares és un maldecap comú i constant en moltes llars, però combatre-ho és senzill. Si es ruixa amb vinagre blanc i es deixa actuar durant uns 10 minuts, per a després esbandir. En cas que la calç sigui molt abundant en el ruixador de la dutxa, es pot submergir dins d'una bossa plena de vinagre i deixar-lo a remull durant 30 minuts abans d'escórrer-la i treure tot el vinagre impregnat.
Recuperar la brillantor de les rajoles
Tant per aconseguir la màxima brillantor de les rajoles com per netejar les juntes enfosquides es pot preparar una solució de vinagre blanc i aigua calenta a parts iguals. Un cop es té la barreja a punt simplement cal aplicar-la per sobre de les superfícies que es volen fer net i deixar actuar entre 10 i 20 minuts. Un estri que pot ser molt útil és un raspall dur, amb aquest s'acabarà de desincrustar tota la brutícia sobrant.
Net i si fa bona olor, millor
Un cop la superfície està neta, l'olor que es manté del vinagre blanc no és del tot agradable o, simplement, és inexistent. Per tant, aplicar un producte com és el netejador de vinagre de gerd és un molt bona opció si es vol dona un acabat amb major presència. Es tracta d'un vinagre que té unes propietats similars al del vinagre blanc, però que està combinat amb gotes de perfum.