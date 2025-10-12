El senzill mètode casolà per netejar el sofà

El sofà, lloc habitual de descans i repòs, es va embrutant progressivament. Hi seiem amb la roba del carrer, mengem i cauen restes, o simplement, la pols i la brutícia fan acte de presència. En ser un moble tan gran i amb teixits tan diversos, sovint costa trobar la manera adient de netejar-lo.
Però hi ha posat remei una creadora de contingut (minimessss) especialitzada en trucs de neteja. La fórmula és ben senzilla. Cal omplir un bol amb aigua i posar-hi dins una pastilla de netejar el rentavaixella. Quan s'hagi dissolt cal agafar un drap i mullar-lo amb aquesta barreja.
La creadora de contingut, embolica el drap en la tapa d'una olla. De manera que la tapa li fa d'utensili i està totalment coberta pel drap. Així, comença a fregar amb intensitat les diverses parts del sofà i la brutícia va marxant amb facilitat. És important anar remullant el drap perquè estigui humit i així, la barreja entre l'aigua i la pastilla de neteja pugui fer efecte.
Com netejar les culleres de fusta?
Sofàs a banda, un altre utensili de la casa difícil de netejar són les culleres de fusta. Encara que les netegem després de cada ús, la fusta absorbeix part dels greixos i olis del menjar i, per molt sabó que utilitzem, sempre estaran un poc brutes. És per aquest motiu que has de conèixer aquest senzill truc per netejar les culleres de fusta en què només hauràs d'invertir 15 minuts.
Ficar culleres de fusta en aigua bullent és una forma eficaç de netejar-les bé per dins. La fusta acumula olis i greixos del menjar que promouen el creixement de bacteris nocius. Per descomptat, aquests bacteris i la mala neteja d'aquest tipus de culleres pot obrir la fusta o crear males olors. El truc que mostra el perfil d'Instagram de Carine Claudepierre, creadora de contingut sobre cuina i menjar, mostra els passos per netejar bé les culleres de fusta.
Només necessitaràs una olla prou gran per a submergir la cullera i aigua. Encén el foc i posa l'aigua a bullir fins que surten bombolletes. Després, submergeix les culleres en l'olla i deixa-les bullint durant 5-10 minuts. Pot ser que l'aigua comenci a omplir-se d'un residu lletós i oliós en la superfície, és senyal que les culleres estan netejant-se adequadament, ja que són les restes que quedaven dins la fusta. Per últim, trau-les de l'aigua i deixa-les refredar durant uns minuts. Després, neteja-les amb un drap net i ja estaran llestes per utilitzar de nou.