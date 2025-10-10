El truc per fer castanyes a casa en tres minuts

Ja és època de castanyes i els carrers estan plens de paradetes ambulants de castanyes i moniatos. A més, els dies nuvolats o de pluja que ens du la tardor creen l'ambient ideal per gaudir d'una tarda a casa fent castanyes i mirant una bona pel·lícula. Però si et fa mandra sortir al carrer per comprar castanyes i acostumes a menjar-ne prou, ací et deixem un truc senzill i ràpid per cuinar-les a ta casa sense cap esforç.
Castanyes a la fregidora d'aire
Aquest vídeo d'Instagram del perfil del supermercat Ametller Origen mostra en menys d'un minut la recepta ideal per fer castanyes en la fregidora d'aire en només tres passos. Primer has de tallar una creu en la superfície de les castanyes, sense arribar a trencar-les. Després, bull-les durant uns 10 o 15 minuts.
Un cop cuites i ben escorregudes, enforna-les a l’airfryer o al forn, en cas que no tinguis fregidora d'aire a casa, a 220 graus durant uns 25 o 30 minuts aproximadament. Hauràs de controlar-les perquè no se't cremin i, si es donés el cas, donar-los la volta perquè es cuinen pertot arreu.
Per últim, quan estiguin llestes, trau-les del forn o de la fregidora d'aire i deixa-les reposar en un drap de cuina durant 10 minuts. I ja tens les teves castanyes perfectament cuinades, quasi com les de la paradeta del carrer!