El sector que cobra una pensió de jubilació més alta a Catalunya

A partir del de gener de 2026 les pensions patiran canvis positius que beneficiaran milions de persones: pujaran d'acord amb la inflació i es buscarà rebaixar la penalització dels períodes a l'atur perquè la població amb menys anys cotitzats puguin accedir a un subsidi digne. No obstant això, açò tindrà un impacte significatiu sobre els comptes de la Seguretat Social l’any vinent. Malgrat que la inflació s’ha moderat en el conjunt de 2025, les últimes estimacions apunten que la taxa mitjana es tancarà al novembre al voltant del 2,5%, xifra que servirà de referència per calcular l’increment de les pensions de 2026.
Aquesta xifra implica una major despesa de la Seguretat Social, d’uns 6.500 milions d’euros, a la qual cal sumar-li un augment del nombre de persones que arriben a la jubilació i unes pensions cada vegada més altes de mitjana. Aquestes estimacions es basen en un col·lectiu de més de 12,3 milions de pensionistes i en l’evolució de l’IPC entre desembre de 2023 i novembre de 2024. Les noves pensions per a 2026 s’actualitzaran des de l’1 de gener i dependran de la inflació mitjana registrada entre desembre de 2024 i novembre de 2025.
Pensions contributives: les noves i les actuals
La Seguretat Social calcula la inflació mitjana dels dotze mesos anteriors i aplica aquest percentatge a totes les pensions contributives, fet que ha de garantir el nivell adquisitiu dels pensionistes. Si, finalment, es confirma la inflació del 2,5% del 2025 l’increment en aquestes pensions serà lleugerament superior al que preveia l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) a principi d’any (2,3%).
Els treballadors del règim general —sobretot aquells que han cotitzat molts anys amb bases altes— són els que cobren pensions més altes a Catalunya i, amb els nous canvis en les pensions pel 2026, l'augment també els hi beneficia en grau més alt. En canvi, els autònoms reben imports més baixos, ja que històricament han cotitzat menys. Per sectors, les pensions més elevades corresponen habitualment a professionals de l’administració pública, de la sanitat, de l’educació superior i de l’àmbit financer o tecnològic, àmbits amb salaris mitjans més alts i trajectòries laborals més estables.
Estimació de les pensions en 2026
Segons les previsions, les prestacions per jubilació variarien depenent del tipus de pensió. Per a la contributiva, l'augment es manté en el 2,6%, per tant, es passa dels 1.506 € mensuals actuals a uns 1.544 € mensuals, aproximadament. La pensió per viduïtat augmentarà dels 935 € fins als 958 € mensuals; la màxima passarà dels 3.267,60 € als 3.355 € mensuals, un augment que correspon al 2,7%.
La pensió mínima sense cònjuge passarà dels 874 € als 897 € i amb cònjuge s’incrementarà dels 1.127 € als 1.158 € mensuals. Per últim, la prestació per incapacitat permanent mitjana augmentarà dels 1.209 € als 1.239 € mensuals, amb una pujada proporcional a l’IPC.