Vinagre blanc o de neteja: quin funciona millor pels vidres de casa?

A moltes llars, el vinagre blanc s’ha convertit en un imprescindible. Habitualment present a la cuina, ha deixat de ser només un condiment per convertir-se en un dels productes de neteja més utilitzats. El seu contingut d’àcid acètic el fa particularment efectiu a l’hora de desengreixar, eliminar restes de calç i neutralitzar olors, motius pels quals cada vegada més famílies el fan servir per mantenir impecables superfícies com els lavabos, els mobles o els vidres.
Donada la gran tendència en utilitzar el vinagre blanc com a netejador, és freqüent preguntar-se sobre quina diferència hi ha entre el vinagre blanc de cuina i el vinagre de neteja. El primer, apte per al consum, presenta una acidesa moderada -entre el 3% i el 5% d’àcid acètic- i es fa servir tant per cuinar com per a tasques de neteja quotidiana que no necessiten un fort component químic per fer-les netes.
En canvi, el vinagre de neteja o vinagre d’alcohol conté una acidesa molt més elevada, al voltant del 8%, fet que el converteix en un producte només apte per a usos domèstics i, per tant, no es pot ingerir. De fet, el seu consum podria ser perjudicial, motiu pel qual sempre es comercialitza dins de la secció de productes de neteja. Tot i el poder del vinagre de neteja, el vinagre blanc aporta uns beneficis que altres vinagres no ho fan.
Els beneficis de netejar les finestres amb vinagre blanc
A banda de ser econòmic i fàcil de trobar, aquest producte presenta diversos avantatges quan es tracta de cuidar dels vidres de la llar:
- Desinfecció natural: Les seves propietats antibacterianes eliminen microorganismes que acostumen a adherir-se als vidres, especialment a les zones properes a l’exterior, especialment quan fa calor.
- Efecte repel·lent d’insectes: L’aroma característic del vinagre resulta desagradable per a moltes espècies, creant una barrera natural que redueix l’entrada de mosquits i altres insectes.
- Neteja sense rastres: Quan s’aplica amb un drap de microfibra, deixa els vidres brillants i sense marques, fins i tot en dies de molta llum, com si es tractés d'un producte de neteja. Per tant, fa que no sigui necessari utilitzar productes químics.
Més enllà de la seva eficàcia, una de les raons del seu èxit és que és un producte accessible i menys agressiu que molts productes químics, fet que el converteix en una alternativa respectuosa tant amb la butxaca com amb el medi ambient. I, tot i que el vinagre de neteja pot ser més potent en determinades superfícies, per a finestres i vidres el vinagre blanc continua sent una opció ideal, ja que és un producte versàtil i prou poderós per aconseguir un resultat perfecte sense gaires esforços i efectes indesitjats.