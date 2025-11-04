El truc del microones per netejar els draps greixosos

A casa, pocs objectes hi ha més útils que els draps. Al lavabo per netejar la pica, a les habitacions per treure la pols o a la cuina per fer una mica de tot, el drap sempre és una solució efectiva. Ara bé, un cop ha fet la seva feina, el drap queda ple de brutícia. Netejar-lo sempre és una tasca difícil, perquè sovint amb passar-hi una aigua no n'hi ha prou.
La revista Enfermedades Infecciosas en Pediatría, ha publicat un estudi on explica un mètode per deixar els draps ben nets. A banda, segons diversos experts netejar els draps amb aigua i sabó no fa que marxin la majoria de bacteris.
Per aconseguir-ho és útil utilitzar el microones. Encara que pugui semblar inversemblant. Els investigadors asseguren que submergint el drap en aigua i posant-lo al microones durant dos minuts a màxima potència s'eliminen el 99% dels microorganismes que hi ha al drap.
Per a fer això, és important assegurar-se que el drap està humit abans de posar-lo al microones, per evitar que s'incendií. A banda, un cop tret del microones cal deixar-lo estès fins que torni a estar fred per poder-lo utilitzar, així es redueix el risc de cremades.
I per eixugar els draps?
Per a molts, la manera més efectiva de fer-ho és amb l'assecadora, però hi ha un electrodomèstic que ho posa més fàcil. La solució que proposen els experts és fer servir un deshumidificador d'ambient. Un aparell electrònic que extreu l'excés d'humitat de l'aire d'un espai tancat. Aquest aparell compleix la funció de reduir la humitat de l'aire en un espai tancat en aspirar l'aire, refredar-lo per condensar el vapor d'aigua i recollir aquesta aigua en un dipòsit. Així doncs, millora la qualitat de l'aire i el confort.
Amb aquesta tècnica no només s'aconsegueix l'assecatge ràpid de la roba, també millora la qualitat de l'aire i evita la formació de floridura i àcars. En només 3-4 hores, un deshumidificador d'entre 10 i 20 litres de capacitat és capaç d'assecar la bugada sense males olors.