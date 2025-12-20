Alternatives vegetarianes i veganes per al sopar de Nadal

El menjar és el centre de Nadal, tothom es reuneix per sopars o dinars familiars, d'empresa o d'amics al voltant d'una taula per compartir plats exquisits i anècdotes. Quan es tracta de triar o preparar el menú, s'ha de tenir en compte els gustos i preferències de cadascú, així com el tipus d'alimentació que tenen. Entren en l'equació les persones vegetarianes i veganes, que s'han de tenir en compte igual que les al·lèrgiques o les intolerants a determinats tipus d'aliments.
Per aquest motiu, i si et falla l'originalitat o no tens moltes idees per preparar plats vegetarians o vegans, ací et deixem unes quantes opcions que són senzilles de fer i amb ingredients assequibles i que pots trobar en qualsevol supermercat.
Sopa de galets
I si parlem de Nadal, no pot faltar la sopa de galets. Un bon brou de verdures ben aromàtic, amb galets grans i alguna pilota vegetal, permet mantenir viva la tradició perquè tothom pugui gaudir del plat més emblemàtic d’aquestes dates. Les verdures del caldo, amanides amb oli, sal i pebre, poden servir-se a part com a segon plat lleuger. Amb aquestes propostes, és possible crear un àpat festiu, variat i saborós, demostrant que la cuina vegetal també pot ser protagonista a la taula.
Hummus
L'hummus de cigrons és sempre una aposta segura. Només cal triturar cigrons cuits amb iogurt de soia, tahina, all, suc de llimona, comí, sal i un raig d’oli d’oliva fins a obtenir una mescla fina i homogènia. Servida amb bastonets de verdures, pa de pita o galetes salades, és ideal per compartir.
Croquetes de moniato
Un altre clàssic que no falla en les taules de Nadal són les croquetes, que són sempre un bon entrant, però aquesta vegada reinterpretades en clau vegetal. El moniato li dona el sabor dolç i la cremositat perfecta que caracteritzen aquest aperitiu, mentre que els xampinyons hi afegeixen un contrast fort de sabor. Per fer-les, primer has de bullir i aixafar el moniato i barrejar amb els bolets. Després s'ha de deixar refredar la massa i donar-los la forma. Un arrebossat senzill i una fregida daurada les converteixen en un mos irresistible.
Canelons de verdures
Els canelons mai poden fallar per Sant Esteve i, encara que tradicionalment estan fets amb carn, també es poden fer amb verdures. Farcits d’espinacs frescos, panses i pinyons, ofereixen un contrast deliciós entre el dolç i el torrat. Es cobreixen amb una beixamel vegetal aromatitzada amb nou moscada i es gratinen fins que la superfície queda lleugerament daurada. El resultat és un plat perfecte per a dies especials.
Mandonguilles de verdures
Per a qui prefereixi una opció més contundent, les mandonguilles vegetarianes són una alternativa completa i nutritiva. Elaborades amb llentilles, arròs integral, ametlles i verdures, tenen una textura ferma i un sabor intens. Acompanyades d’una salsa suau de pastanaga i ceba, es converteixen en un segon plat que satisfà tant vegetarians com no vegetarians.
Embotits i formatge vegans
Els entrants són indispensables a Nadal, embotits i formatges diferents no poden fallar a la taula, però perquè siguin aptes per a tothom. Els embotits d’origen vegetal tenen cada vegada més presència i no són difícils de trobar a supermercats o botigues especialitzades. Actualment, la fórmula d'aquests embotits vegans tenen sabors que recorden els clàssics però elaborats íntegrament amb ingredients vegetals.