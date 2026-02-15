Com cal conservar els ous durs perquè durin una setmana a la nevera

Els ous són un dels aliments més bàsics i que tenen múltiples beneficis: són una font de proteïnes, vitamines i minerals, i contenen poques calories per unitat. És per això que no és estrany que siguin la base de molts plats de la dieta mediterrània.
Tot i que es poden cuinar de diverses maneres, una de les formes en què s'acostuma a fer-ho és bullint-los, ja que és un acompanyament fàcil de preparar i versàtil a l'hora combinar. Més enllà dels minuts que cal coure'ls perquè quedin perfectes, saber com conservar-los és igual d'important. De fet, aquí és on rau la clau de l'èxit.
Encara que pugui semblar contraintuïtiu, el secret està a guardar-los amb la closca a la nevera. Tot i que en moltes imatges es mostrin els ous durs pelats, la realitat és que duren més si els conservem amb la closca. Aquesta és el seu protector natural, de manera que si li traiem, l'aliment es farà malbé més ràpidament. De fet, moltes neveres porten incorporat un compartiment per guardar-los amb closca, segons expliquen els experts del blog gastronòmic Directe al Paladar.
Què passa si es guarden sense la closca?
Si els posem a la nevera sense la closca, quan passin tres o quatre dies no els podrem consumir. Per contra, si els guardem amb closca, poden aguantar fins a set dies.
D'altra banda, els experts aconsellen ficar els ous en un bol d'aigua freda tan bon punt n'acabem la cocció perquè es gelin ràpidament. Després, cal assecar-los i guardar-los en un tàper hermètic.
Per què amb aigua freda?
Els cuiners i experts han assenyalat diversos cops que ficar els ous durs en aigua freda després de bullir-los és la millor solució per facilitar-ne el pelat. Es pot fer posant-los a sota l'aigua de l'aixeta directament o posant-los dintre d'un bol d'aigua i gel. En definitiva, l'objectiu és provocar un descens ràpid de temperatura perquè després la closca es desprengui millor i es pugui retirar amb facilitat.
Per això, es recomana fer aquest bany d'aigua freda abans de guardar-los, encara que no els vulguem consumir en aquell moment. A l'hora de pelar-lo, es pot deixar rodar la closca sobre una superfície plana i llisa per facilitar-ne la retirada.