Els cinc millors aliments per evitar el fetge gras

El fetge gras, conegut en l’àmbit mèdic com a esteatosi hepàtica, és una patologia cada vegada més freqüent en la societat. Es produeix quan s’acumula un excés de greix dins les cèl·lules del fetge, fins al punt que pot arribar a representar més del 5% del pes total de l’òrgan. Tot i que en les primeres fases no sol presentar símptomes clars, si no es detecta i s’aborda a temps pot desencadenar problemes greus com inflamació crònica, fibrosi, cirrosi o, fins i tot, càncer hepàtic.
L'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica diferencia principalment dos tipus de fetge gras: l’associat al consum excessiu d’alcohol i el no alcohòlic, que és actualment el més prevalent. Aquest últim està estretament vinculat al sobrepès, el sedentarisme, la resistència a la insulina, la diabetis tipus 2 i el colesterol elevat. Per aquest motiu, l’alimentació esdevé un factor determinant tant en l’aparició com en la possible reversió de la malaltia. Seguir una dieta equilibrada, rica en aquests cinc tipus d'aliments és clau per començar a incorporar bones rutines alimentàries.
Llegums
Entre els aliments més recomanats hi ha els llegums, com llentilles, cigrons, mongetes i pèsols, rics en fibra soluble i proteïna vegetal. El seu consum habitual ajuda a regular els nivells de sucre en sang i a millorar la resposta a la insulina, dos factors determinants per evitar l’acumulació de greix hepàtic. A més, la fibra afavoreix un bon funcionament intestinal, que influeix directament en la salut del fetge.
Cereals integrals
Els cereals integrals, com l’arròs integral, el pa integral o la civada, també resulten especialment beneficiosos. En conservar totes les parts del gra, aporten més nutrients i fibra, es digereixen més lentament i contribueixen a mantenir estables els nivells de glucosa, evitant que el fetge transformi l’excés de sucre en greix.
Cafè
El cafè, consumit amb moderació, s’associa amb un menor risc de dany hepàtic. Els seus antioxidants i compostos bioactius poden reduir la inflamació i protegir les cèl·lules del fetge, tant si es pren amb cafeïna com descafeïnat, sempre que no s’hi afegeixin sucres ni greixos.
Oli d'oliva verge extra
Un altre aliment clau és l’oli d’oliva verge extra, base de la dieta mediterrània. Les seves grasses saludables i els polifenols tenen efectes antiinflamatoris i poden contribuir a disminuir la quantitat de greix acumulat al fetge, especialment quan substitueix altres greixos menys saludables.
Iogurt natural
Finalment, el iogurt natural, sense sucres afegits, aporta proteïnes de qualitat i probiòtics que ajuden a mantenir una microbiota intestinal equilibrada. Un intestí sa produeix menys substàncies inflamatòries que poden arribar al fetge, fet que pot contribuir a frenar la progressió de la malaltia.