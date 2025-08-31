L'oli caduca? Conserva'l així perquè no perdi propietats

Mentre els països d'Europa mengen torrades amb margarina, cuinen amb mantega i fan servir olis vegetals en una gran varietat de plats, als països mediterranis tenim la gran fortuna de comptar amb un tresor únic: l'oli d'oliva. Aquest producte, que forma part essencial de la nostra dieta, es caracteritza per la seva qualitat excepcional i per les seves propietats beneficioses per a la salut.
La data de caducitat: un factor clau per gaudir al màxim de l'oli d'oliva
Com amb qualsevol aliment que conservem a la cuina, és fonamental tenir en compte la data de caducitat de l'oli d'oliva. Encara que aquest producte no té una data de caducitat exacta, sí que té un període estimat en què es pot consumir per garantir que es gaudeix de la millor qualitat possible. Com més fresc sigui l'oli, millor serà el seu gust i major serà el seu contingut en nutrients. És important destacar que l'oli d'oliva no es torna perjudicial per a la salut amb el pas del temps, però per assegurar-se de prendre'l amb totes les seves propietats intactes, es recomana consumir-lo dins dels dos anys posteriors a la seva producció.
Com prolongar la vida útil de l'oli d'oliva: consells pràctics per conservar-lo correctament
Per tal de maximitzar la durada i la qualitat de l'oli d'oliva, és essencial seguir algunes pautes bàsiques de conservació. L'oli d'oliva és un producte totalment natural, però està exposat a diversos factors que poden deteriorar-lo amb el pas del temps. Els dos grans enemics de l'oli d'oliva són la calor i la llum, i cal prendre mesures per protegir-lo d'aquests elements.
Per aquest motiu, les ampolles d'oli d'oliva solen ser de vidre fosc o de materials opacs, ja que això ajuda a prevenir que la llum penetri i afecti tant el color com el sabor de l'oli. Pel que fa a la calor, aquesta pot oxidar l'oli, fent que es torni ranci i perdent així les seves característiques organolèptiques. Tanmateix, és important recordar que les temperatures extremadament baixes tampoc són beneficioses per a aquest producte. Si l'oli d'oliva es conserva a temperatures molt baixes, podria solidificar-se, el que no és desitjable.
Temperatura i lloc ideal per a l'oli d'oliva
Per evitar aquests problemes, el millor és conservar l'oli d'oliva en un lloc fosc, fresc i sec, on la temperatura es mantingui constant i no sigui molt elevada. Un rebost o un armari a la cuina lluny de fonts de calor, com ara els fogons o el forn, és l'emplaçament ideal per garantir que l'oli mantingui totes les seves propietats durant el màxim de temps possible.