Les claus per identificar un formatge saludable: fixa't en aquests factors a l'hora de comprar

El formatge és un aliment de culte per a moltes persones. Un aperitiu essencial amb una cultura pròpia que el converteix en quelcom més que un simple menjar. Si bé, no és un producte especialment barat i existeix una gran varietat que obliga a tenir en compte diversos factors per no perjudicar la salut.
El primer a considerar quan es compra un formatge és l'aportació de greixos. I és que els desnatats només inclouen un 10%, però n'hi ha que arriben al 60% de la composició total. Les diverses varietats també incideixen en aquesta aportació. D'altra banda, també convé fixar-se en les proteïnes, que no haurien de baixar del 12% del total.
Finalment, i potser com a punt més important, cal assegurar-se que s'està comprant formatge, ja que hi ha productes que imiten el seu sabor i textura, però no ho són. Els formatges de formatgeria sempre ho seran, però en el cas dels supermercats, l'etiquetatge ha d'indicar que es tracta de "formatge" de manera explícita. Si diu "delícies de formatge" o "producte de formatge", per exemple, convé sospitar.
Tres formatges aliats del cor
El cheddar és un dels formatges més populars i, sorprenentment, també pot aportar beneficis per al cor. La seva producció implica fermentació, un procés que transforma els sucres de la llet en compostos beneficiosos per a la salut. Això inclou la producció de components similars als inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (ACE), que s'utilitzen en medicaments per controlar la pressió arterial. Aquesta característica fa que el cheddar sigui una bona opció per a aquells que volen gaudir d’un bon gust sense renunciar als beneficis per al sistema cardiovascular.
El parmesà, com altres formatges curats, conté una gran quantitat de vitamina K, essencial per mantenir la salut de les artèries i evitar l'acumulació de dipòsits de calci en les seves parets. Aquesta vitamina és vital per prevenir calcificacions en les vàlvules i artèries del cor, un factor que pot contribuir al desenvolupament d’afeccions cardiovasculars a mesura que envellim. Així doncs, incorporar una petita quantitat de parmesà en la dieta pot ser una manera deliciosa de beneficiar el cor, sempre amb moderació.
El feta és un altre formatge que, tot i ser més salat, ofereix avantatges per a la salut cardiovascular. El seu sabor intens permet utilitzar-lo en petites quantitats, la qual cosa ajuda a controlar la ingesta de sodi. A més, el feta és ric en components derivats de la fermentació que també poden ser beneficiosos per al sistema cardiovascular. Incloure’l en amanides verdes o com a complement en plats saludables pot ser una bona manera de gaudir dels seus beneficis sense excedir-se.