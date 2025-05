Tres formatges que són grans aliats del cor, segons Harvard

Tot i que el formatge és sovint associat a un alt contingut de greixos saturats i sodi, que són components que les persones amb malalties cardiovasculars haurien de limitar, diversos estudis suggereixen que, en quantitats moderades, alguns formatges poden ser aliats del cor.

Segons una revisió realitzada l'any 2023 per la revista Advances in Nutrition, consumir aproximadament 1,5 unces (al voltant de 40 grams) de formatge al dia podria reduir el risc de malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars i fins i tot la mort per malalties cardiovasculars.

Tres formatges aliats del cor

1. Cheddar: sabor i protecció cardiovascular

El cheddar és un dels formatges més populars i, sorprenentment, també pot aportar beneficis per al cor. La seva producció implica fermentació, un procés que transforma els sucres de la llet en compostos beneficiosos per a la salut.

Això inclou la producció de components similars als inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (ACE), que s'utilitzen en medicaments per controlar la pressió arterial. Aquesta característica fa que el cheddar sigui una bona opció per a aquells que volen gaudir d’un bon gust sense renunciar als beneficis per al sistema cardiovascular.

2. Parmesà: el formatge amb vitamina K

El parmesà, com altres formatges curats, conté una gran quantitat de vitamina K, essencial per mantenir la salut de les artèries i evitar l'acumulació de dipòsits de calci en les seves parets.

Aquesta vitamina és vital per prevenir calcificacions en les vàlvules i artèries del cor, un factor que pot contribuir al desenvolupament d’afeccions cardiovasculars a mesura que envellim. Així doncs, incorporar una petita quantitat de parmesà en la dieta pot ser una manera deliciosa de beneficiar el cor, sempre amb moderació.

3. Feta: sabor intens amb beneficis per al cor

El feta és un altre formatge que, tot i ser més salat, ofereix avantatges per a la salut cardiovascular. El seu sabor intens permet utilitzar-lo en petites quantitats, la qual cosa ajuda a controlar la ingesta de sodi.

A més, el feta és ric en components derivats de la fermentació que també poden ser beneficiosos per al sistema cardiovascular. Incloure’l en amanides verdes o com a complement en plats saludables pot ser una bona manera de gaudir dels seus beneficis sense excedir-se.

Com gaudir del formatge de manera saludable

Tot i que el formatge pot ser un gran aliat per a la salut cardiovascular, la manera de consumir-lo és clau. Evitar combinar el formatge amb carbohidrats refinats com la pasta o els bagels, així com amb carns processades, és una bona pràctica.

Opta per combinar formatge ricotta, cottage o cabra amb torrades de gra sencer, afegir cheddar o suïssa a galetes integrals o fins i tot afegir un toc de parmesà a verdures rostides. Aquests són exemples de com gaudir del formatge d’una manera saludable, sempre mantenint l'equilibri.

El formatge com a part d’una dieta equilibrada

És important recordar que, tot i que alguns formatges com el cheddar, el parmesà o el feta poden oferir beneficis per al cor, el seu consum ha de ser moderat. La clau està a mantenir una dieta equilibrada, on el formatge es complementi amb altres aliments nutritius i baixos en greixos saturats. La diversitat i l'equilibri són fonamentals per a la salut a llarg termini.

Per tant, si t'agrada el formatge, no cal que el treguis de la teva dieta. Amb moderació i una elecció encertada dels tipus de formatge, pots gaudir dels seus avantatges sense comprometre la salut del teu cor.