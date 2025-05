Aquest és el millor formatge artesà català del 2025

Vic ha viscut aquest cap de setmana la 17a edició de la mostra de formatge artesà Lactium. La cita ha reivindicat "l'excel·lència" d'un producte amb una extensa tradició a Catalunya. Ha comptat amb 40 productors artesans i amb més de 200 referències per tastar i comprar. Un dels moments clau ha estat la tria del Millor Formatge Artesà Català.

Dissabte es va celebrar la darrera etapa del concurs a la capital osonenca, amb els formatges de pasta tova, blaus i mató. Un cop seleccionats els millors de les tretze categories, s'ha conegut el formatge que el jurat ha considerat millor de tots. És el formatge Tou del Mujal d’Ovella, una peça de pasta tova d’ovella de la Formatgeria Cal Músic (Navàs) que ha estat valorat per la seva qualitat.

PREMI MILLOR FORMATGE ARTESÀ CATALÀ 2025 - Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia @SomGastronomia



🏆🧀Tou del Mujal d'ovella, Formatgeria Cal Músic pic.twitter.com/doonHhBb78 — Lactium (@LactiumVic) May 3, 2025

Lactium On Tour és el títol que s'ha escollit per titular la descentralització del concurs per escollir el Millor Formatge Català que cada any surt del Lactium. S'ha escollit 10 localitzacions per fer arribar el projecte del Lactium arreu.

El concurs ha comptat amb més de 150 formatges inscrits, distribuïts en 13 categories, que representen la diversitat del sector. També representen totes les espècies lleteres presents a Catalunya (vaca, cabra, ovella i búfala) i les tècniques d'elaboració.