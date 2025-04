Ni espresso ni caputxino: aquest és el millor cafè del món

El cafè és una de les begudes més consumides a tot el món. Moltes persones ho tenen com una tradició inajornable per arrancar el dia i d'altres també en consumeixen per arrancar la tarda. Les seves propietats, sempre mantenint la moderació en el consum, són positives per a l'organisme.

A més dels seus efectes i del seu sabor, també és un producte molt versàtil que es pot combinar amb tota una sèrie d'aliments. És per aquest motiu que cada país aporta el seu segell propi d'elaboració i preparació amb mètodes de tota mena. Tot plegat, genera una riquesa cultural molt variada arreu del planeta.

Recentment, la guia gastronòmica Taste Atlas ha publicat un rànquing dels millors tipus de cafè del món. La llista ha estat elaborada a partir de les valoracions dels experts, els premis internacionals i les opinions dels consumidors. 65 especialitats han estat seleccionades i, curiosament, dos dels països amb més fama cafetera com són Colòmbia i Brasil no apareixen a les primeres posicions.

I és que el millor cafè del món, segons la guia de Taste Atlas, és el cafè cubà. Es tracta d'un espresso preensucrat amb sucre Demeara -sucret en brut extret de la canya de sucre- durant la preparació. Té un sabor intens i amb una característica espuma de color marró clar, que és tot un símbol cultural a Cuba i molt popular a la resta de Llatinoamèrica i el sud dels Estats Units.

El rànquing continua amb l'espresso freddo, un dels cafès clàssics de Grècia. Es tracta d'una combinació d'espresso i gel, batuts fins a obtenir una textura suau i cremosa. El podi el tanca el caputxino italià, tot un èxit mundial que combina l'espresso i la llet vaporitzada amb molta espuma. Així queda la llista completa:

Cafè cubà (Cuba): 4,6 estrelles.

Cafès amb origen de l'Estat no apareixen en les primeres posicions malgrat la gran tradició cafetera. Això sí, Taste Atlas recull com a part de la gastronomia espanyola el cafè bombó en 17a posició, el tallat en el 18è lloc, el cafè amb mel al 50è lloc, el cafè del temps a la 51a posició i el cafè blanc i negre en 57è lloc.