Els senyals que alerten que caldria deixar (o reduir) el consum de cafè

El cafè és una de les begudes més consumides a casa nostra i arreu del món. Tot i que té diversos beneficis per la salut, com gairebé tot, té excepcions. En aquest cas, hi ha alguns senyals que podrien indicar que caldria deixar de consumir-ne o,almenys reduir-ne la ingesta diària. De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la quantitat de cafè que prenem no hauria de superar els 400 mg diaris; i sempre sense sucre.

La primera pista, i potser la més evident, ens la dona l'insomni. Si tot i prendre el cafè al matí és difícil agafar el son, pot ser que es tracti d'hipersensibilitat a la cafeïna. La reacció a aquesta substància, tot i que varia depèn de la persona, pot durar durant 16 hores; per això, pot arribar a l'hora d'anar a dormir. Com explica la nutricionista Gaia Gottardi, si la cafeïna continua en el nostre cos quan anem a dormir, dificultarà l'acció relaxant perquè s'unirà als receptors d'adenosina, que és la molècula que ens fa venir son.

Un altre signe evident per allunyar-nos d'aquesta beguda són les palpitacions. "La cafeïna genera excitabilitat cardíaca, depèn del genotip de cada persona, pot augmentar o no la pressió arterial", explica Gottardi. "També pot crear alliberació d'adrenalina, una substància que accelera el ritme cardíac i que pot derivar en palpitacions a aquells individus sensibles" a la substància.

Un tercer senyal d'alarma és l'ansietat. La cafeïna pot generar que el cortisol -l'hormona de l'estrès- es dispari. La nutricionista explica que existeix una predisposició genètica perquè això passi, amb símptomes que poden anar de les tremolors a les contractures musculars i, fins i tot, les crisis d'ansietat.

Les nostres digestions també ens poden alertar. El cafè pot tenir repercussions negatives a l'aparell digestiu, sobretot en persones diagnosticades amb la síndrome de l'intestí irritable, ja que aquesta beguda allibera àcid clorhídric a l'estómac.