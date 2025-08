Els motius pels quals no és bo dutxar-se amb aigua freda si tens calor segons un farmacèutic

Moltes persones recorren a una dutxa d'aigua gelada com a solució ràpida per a refrescar-se durant l'estiu quan hi ha fortes onades de calor que, ni tan sols amb l'aire condicionat, es poden sobreviure. No obstant això, aquesta solució no és ni la millor ni la més efectiva contra la calor.

Com explica el farmacèutic i divulgador Álvaro Fernández al seu perfil d'Instagram, dutxar-se amb aigua molt freda no és la millor idea i, fins i tot, pot acabar provocant l'efecte contrari al que es busca. "Al principi sí, refredes el teu cos amb l'aigua i tens 10 minuts de goig, però després, estaràs encara pitjor", explica.

Per què passa açò?

Segons explica Fernández al seu vídeo, quan s'exposa el cos a una temperatura tan baixa de sobte, aquest reacciona activant els seus mecanismes de defensa, entre ells, la producció de calor per a compensar el refredament. La dutxa amb aigua molt freda fa que els vasos sanguinis de la pell es contreuen. Aquest fenomen, conegut com a vasoconstricció, redueix la pèrdua de calor a través de la superfície del cos. Com a resultat, l'organisme reté la calor en lloc d'alliberar-lo.



A més, en enganyar el cos fent-li creure que la temperatura exterior és molt baixa, es bloquegen dos mecanismes naturals de refrigeració: la sudoració i el flux sanguini cap a la pell. És a dir, encara que en sortir de la dutxa sentim un alleujament immediat, al cap de poc temps el cos es reescalfa més fàcilment i la sensació de xafogor pot ser fins i tot major.

Quina és la solució contra la calor?

La solució més eficaç és optar per una dutxa temperada o tíbia. Aquesta temperatura ajuda a regular millor la calor corporal sense provocar un xoc tèrmic que desactivi els mecanismes naturals de refrigeració.



Una altra recomanació és reduir progressivament la temperatura de l'aigua cap al final de la dutxa, deixant uns segons de transició entre cada canvi, perquè el cos s'acostumi gradualment a la temperatura.