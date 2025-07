Aquests són els efectes de no dutxar-se després de banyar-se al mar

Sigui per mandra, tradició, o consciència ecològica, la temptació de no dutxar-se després de banyar-se al mar és un clàssic de cada estiu. Al darrere, hi ha la fama de l'aigua salada, reconeguda pels beneficis que pot tenir a la pell. És una fama merescuda, perquè té propietats exfoliants, antisèptiques i antibiòtiques que van bé pels nostres organismes.

En el cas del mar, el mite és encara més gros. Hi ha qui diu que va bé per tenir uns rínxols més marcats, d'altres que hi van quan estan constipats i, fins i tot, qui hi va a curar-se ferides, també si estan infectades —aquest darrer punt, absolutament desaconsellable, perquè els bacteris que hi ha poden empitjorar la infecció. Infeccions a banda, no tot són flors i violes. En molts casos pot tenir beneficis, però també hi ha escenaris negatius.

Aquests són els beneficis de l'aigua salada per la pell

Anem a pams. Banyar-se en aigua del mar pot ajudar a eliminar pells mortes i netejar i depurar les toxines i impureses que poden haver-hi a la pell. També pot ajudar a cicatritzar petits talls o ferides petites. A més a més, s'ha demostrat que millora problemes de la pell de la cara com la propagació de l'acne i, fins i tot, catalitza la Vitamina D. Si estem en contacte amb l'aigua salada, el nostre cos en produirà més.

Per tot plegat, com més hores hi estem en contacte més efectes tindrà, no? I, per tant, evitar dutxar-se després d'anar a la platja pot ser beneficiós pel cos? Doncs no. Si no ens aclarim l'aigua salada de la pell, ens aventurem a tenir-hi irritacions. Per això, després d'un dia de platja, el millor és rentar-se per retirar les restes de sal i de sorra i hidratar-se amb cremes o àloe vera, per pal·liar l'efecte ressec que podem tenir.

La millor platja de Catalunya

La plataforma de lloguers vacacionals Holidu ha elaborat un rànquing estatal amb les platges millor valorades a Google Maps. Concretament, l'anàlisi s'ha fet a partir de més de 9.500 resultats al navegador i s'ha prioritzat tant el nombre de ressenyes com la puntuació que donen.

L'única presència catalana és de la cala s'Alguer, que obté una puntuació mitjana de 4,7 sobre un total de 5 estrelles arran de més de 2.000 ressenyes. Situada al terme municipal de Palamós, es tracta d'una petita platja de roques envoltada de cases i amagada en una cala tranquil·la amb vistes panoràmiques.

Es tracta d'una cala molt petita, de només uns 40 metres de llargada i uns quatre d’amplada. El terra és de pedres i l’aigua del mar molt transparent, cosa que permet contemplar la fauna marina. En el seu fons es pot veure un antic poblet de pescadors, un conjunt de cases blanques ara convertides en cases vacacionals, amb portes de fusta i cada una pintada d’un color diferent. Just davant hi ha les típiques barques de pescadors de la Costa Brava.