Aquesta és la platja catalana amb millor puntuació a Google Maps

L'estiu ja és aquí i Catalunya té algunes de les millors platges per desconnectar de la rutina, prendre el sol i refrescar-se davant la calor intensa que ja ha arribat al país i que s'espera que continuï amb força en les pròximes setmanes. De la Costa Brava a la Daurada, hi ha molts racons populars entre els viatgers i d'altres més amagats. Però quin és el millor?

Tot és qüestió de gustos i segur que poques persones coincidiran, però per si pot ajudar, la plataforma de lloguers vacacionals Holidu ha elaborat un rànquing estatal amb les platges millor valorades a Google Maps. Concretament, l'anàlisi s'ha fet a partir de més de 9.500 resultats al navegador i s'ha prioritzat tant el nombre de ressenyes com la puntuació que donen.

L'encant de la Cala s'Alguer

L'única presència catalana és de la cala s'Alguer, que obté una puntuació mitjana de 4,7 sobre un total de 5 estrelles arran de més de 2.000 ressenyes. Situada al terme municipal de Palamós, es tracta d'una petita platja de roques envoltada de cases i amagada en una cala tranquil·la amb vistes panoràmiques.

Es tracta d'una cala molt petita, de només uns 40 metres de llargada i uns quatre d’amplada. El terra és de pedres i l’aigua del mar molt transparent, cosa que permet contemplar la fauna marina. En el seu fons es pot veure un antic poblet de pescadors, un conjunt de cases blanques ara convertides en cases vacacionals, amb portes de fusta i cada una pintada d’un color diferent. Just davant hi ha les típiques barques de pescadors de la Costa Brava.

El valor natural i cultural d’un espai únic

La bellesa de la cala s’Alguer no només radica en el seu paisatge, sinó també en la seva preservació com a exemple viu del llegat mariner de la Costa Brava. Declarada bé cultural d'interès nacional, la cala ha estat protegida urbanísticament per evitar-hi l’especulació i conservar-ne l’essència.

Això ha permès que, malgrat la pressió turística, el lloc mantingui una atmosfera gairebé intacta, sense edificacions modernes ni serveis massificats. Aquesta autenticitat és part del seu encant: no hi ha guinguetes ni lloguer de gandules, i cal arribar-hi caminant per un corriol que ressegueix la costa entre pins i penya-segats.

És aquesta combinació de patrimoni, tranquil·litat i paisatge la que fa de s’Alguer una cala excepcional per als qui busquen una experiència més íntima i connectada amb l’essència del litoral català.