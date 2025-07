La platja catalana que manté viva l'essència marinera, segons «National Geographic»

El litoral català és un dels indrets més preuats a l'estiu. Milers de turistes se senten atrets per les platges de sorra daurada i aigües cristal·lines que van de punta a punta del país. Si bé la tria de la millor és qüestió de gustos, la revista National Geographic es fixa en aquesta ocasió amb una cala de la Costa Brava que presenta tots els encants de la tradició catalana.

Es tracta de la Cala sa Tuna, una platja ubicada a Begur dins d'una zona urbanitzada i amb un petit passeig marítim. La platja és de sorra daurada i pedres i l'aigua normalment és tranquil·la i neta. A la cala hi ha una gran quantitat de barques de pescadors, a més de les cases típiques de l'Empordà. Una instantània que sembla treta d'una postal i a la qual es pot arribar amb cotxe o a peu.

National Geographic considera que aquesta cala "manté viva l'essència marinera" perquè conserva l'estil mediterrani amb antigues cases de pescadors. La revista explica que es tracta d'un paradís d'aigües cristal·lines i turqueses que estan protegides per via natural amb un braç de roca, cosa que crea un refugi de tranquil·litat amb poques ones.

L'article també parla de la sorra de grava i recorda que pot tenir un benefici: la sorra no queda enganxada als peus i les cames quan es gira cap a casa. A la Cala sa Tuna és habitual veure-hi petites embarcacions amarrades que combinen pescadors i navegació recreativa. De fet, la revista recorda que els pescadors encara tenen preferència sobre els banyistes pel que fa a l'espai que ocupen.

Què veure a Begur

Begur és un dels tresors més preuats de la Costa Brava. Aquest encantador poble és conegut per les espectaculars cales d'aigua cristal·lina com Aiguablava i Sa Riera, així com per les impressionants cases indianes. Amb un centre històric ple de carrers empedrats i un impressionant castell medieval que corona el poble, Begur ofereix vistes panoràmiques inigualables. La fusió de paisatges naturals amb una rica història el converteix en un dels llocs més buscats per qui desitja escapar de l'estrès.

Les cales de Begur són de les més reclamades de la Costa Brava. Una bona opció per descobrir-les és fer el camí de ronda de Begur, que comença a la platja de sa Tuna, passa per la platja d'Aiguablava i s'acaba a la platja del Racó, al municipi de Pals. La durada del camí és d'uns dotze quilòmetres i es pot trigar almenys tres hores.